Final épico en el Dakar: cómo fue la definición que terminó coronando a Benavides por apenas dos segundos

El cierre del Rally Dakar 2026 dejó una de las escenas más impactantes en la historia de la categoría motos. En el vivac de Yanbu, pocos esperaban ver lo que sucedió en la última etapa, donde Luciano Benavides revirtió una desventaja de 3'20" frente a Ricky Brabec, quien parecía encaminarse sin sobresaltos hacia su tercer título.

Durante gran parte de la especial, el estadounidense abrió pista y administró su ventaja apoyado en las bonificaciones, mientras el argentino empujaba al límite para reducir diferencias. Benavides marcó tiempos competitivos, pero la general seguía favoreciendo a Brabec hasta los kilómetros finales del recorrido.

El desenlace fue tan inesperado como histórico. Por apenas 2", el menor de los Benavides se llevará el trofeo a Salta, logrando la diferencia más corta de la historia del Dakar en motos y emulando a su hermano Kevin, ganador en 2021 y 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2012441952889753748&partner=&hide_thread=false 2 SECONDS!!

LUCIANO BENAVIDES WINS DAKAR 2026 BY 2 SECONDS AHEAD OF RICKY BRABEC #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/GOccU6HSt6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026 Giro inesperado en el final de motos En apenas 19 kilómetros, Brabec perdió la ventaja que había construido durante casi dos semanas de competencia. Ni siquiera las bonificaciones acumuladas de 1'22" le permitieron sostener el liderato. El momento decisivo llegó en los últimos cuatro kilómetros, cuando una confusión en una nota del roadbook lo desvió del rumbo correcto mientras Benavides avanzaba con ritmo demoledor hacia la meta.

La consagración del argentino tuvo además un valor especial por su recorrido previo: llegó al Dakar tras dos meses de intensa rehabilitación para evitar el quirófano luego de una caída en el Rally de Marruecos, donde sufrió lesiones en el hombro y la rodilla. Contra todos los pronósticos, completó una remontada inolvidable y escribió su nombre en la historia grande del rally raid, superando incluso el ajustado triunfo de su hermano en 2023.