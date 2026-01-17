La histórica remontada de Kevin Benavides en el Dakar, una hazaña que vuelve a encender la ilusión

El Rally Dakar ya escribió finales imposibles. En 2023, Kevin Benavides transformó una desventaja mínima en una coronación histórica. Tres años después, esa gesta vuelve a cobrar fuerza como antecedente directo para su hermano Luciano, que afronta la última etapa de la competencia en segundo lugar , detrás de Ricky Brabec, con apenas 105 kilómetros cronometrados por delante.

No debe descartarse del todo la posibilidad de que Luciano Benavides protagonice una remontada durante la última etapa. Su hermano Kevin lo consiguió en 2023, pero en aquel momento solo tenía 12 segundos de retraso sobre Toby Price. Este sábado, el argentino saldrá 3 minutos por detrás del nuevo líder, pero tendrá solo 105 kilómetros para alcanzarlo.

La comparación es inevitable, aunque los escenarios no son idénticos. Lo que sí comparten es el contexto emocional: una definición abierta, un rival directo al frente y la memoria fresca de un desenlace que quedó grabado en la historia del Rally Dakar .

El último día de la 45ª edición comenzó con mucho barro para la definición en la categoría de motos , en una batalla entre Toby Price, Kevin Benavides y Skyler Howes. La especial de 134 kilómetros entre Al Hofuf y la meta sobre el Golfo Pérsico exigió máxima precisión desde el inicio.

Kevin salió decidido a marcar diferencias. Primero superó el tiempo de referencia de Daniel Sanders y luego cerró la etapa en 1:15:17, mientras que el australiano de GasGas quedó en 1:15:52. Price, líder hasta ese momento, llegó tercero y no logró sostener su ventaja.

Así, Benavides selló su segundo título en el Dakar —tras el obtenido en 2021— por apenas 43 segundos, convirtiéndose en el primer piloto de motos en ganar la carrera con dos marcas distintas, Honda y KTM, y en uno de los referentes históricos del rally raid latinoamericano.

El desafío de Luciano en 2026

Al igual que Kevin en 2023, Luciano llega a la última etapa en segundo lugar, con un rival directo y una diferencia que, aunque exigente, todavía es matemáticamente recuperable. En ambos casos, el cierre propone una especial relativamente corta, donde cada error se magnifica.

También existe un factor común: la necesidad de atacar desde el inicio, sin margen para especular, y confiar en que la presión sobre el líder genere una oportunidad para descontar segundos clave en el clasificador general.

El contexto es más complejo para Luciano. Mientras Kevin partía con apenas 12 segundos de desventaja, su hermano deberá recuperar cerca de tres minutos frente a Ricky Brabec en solo 105 kilómetros cronometrados, una distancia considerablemente menor que la de aquella definición de 2023.

luciano benavides etapa 8 Luciano Benavides ganó etapas, fue líder y cierra con esperanzas la última jornada del Rally Dakar 2026. Instagram @l.benavides77

Además, Brabec cuenta con bonificaciones por abrir pista, lo que reduce aún más el margen de maniobra. Aun así, el Dakar ha demostrado que nada está asegurado hasta la meta final, y el recuerdo de la hazaña de Kevin sigue funcionando como el principal argumento para sostener la ilusión argentina hasta el último metro.