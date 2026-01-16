Final abierto en el Dakar: Luciano Benavides cayó al segundo lugar y va por la hazaña

El estadounidense Ricky Brabec ganó la duodécima etapa y pasó al frente de la general, pero el argentino sigue en carrera.

Ricky Brabec dio un golpe clave en el Rally Dakar al quedarse con la duodécima etapa de motos y arrebatarle el liderazgo a Luciano Benavides, cuando solo resta una jornada para el final. El estadounidense de Honda ejecutó a la perfección su plan estratégico en la especial de 311 kilómetros entre Al-Henakiyah y Yanbu, un tramo decisivo en el que supo manejar los tiempos para cambiar el rumbo de la general.

El argentino, que había comenzado el día como líder, partió con apenas 23 segundos de ventaja sobre Brabec. En la etapa anterior, el estadounidense decidió dejar salir por delante a Benavides, una maniobra calculada que terminó resultando clave en la definición.

En la especial de este viernes, Brabec marcó un tiempo de 3:19:01, suficiente para imponerse con autoridad y sacarle 3:43 al piloto de KTM. Con este resultado, el norteamericano pasó al frente de la clasificación general con 3:20 de margen sobre Benavides, aunque el argentino mantiene intactas sus chances de luchar por la victoria en la última jornada.

Luciano Benavides, protagonista hasta el final Más allá de perder la punta, Luciano Benavides volvió a mostrar regularidad y temple en una etapa cargada de presión. El salteño se mantiene segundo en la general y llegará a la definición con opciones concretas de pelear por su primer Dakar, en un cierre que promete máxima tensión sobre los caminos de Arabia Saudita.

general motos etapa 12 Luciano Benavides quedó segundo en la general de motos y el Rally Dakar se define este sábado. Detrás de los líderes, el español Tosha Schareina (Honda) fue tercero en la etapa, a 12:58 del ganador, resultado que prácticamente le asegura el tercer puesto en la clasificación general. Adrien Van Beveren terminó cuarto, a 13:07, seguido por Skyler Howes, a 24:24.