La odisea de Henk Lategan en el Dakar 2026: un perno, cuatro horas perdidas y el sueño que se esfumó

La Etapa 11 del Rally Dakar 2026 marcó un giro en la clasificación general de coches. Mientras Nani Roma se consolidó como el principal perseguidor de Nasser Al-Attiyah , la jornada quedó atravesada por el infortunio de Henk Lategan , quien pasó de ser segundo en la general a quedar completamente fuera de la pelea tras una avería tan inesperada como devastadora.

El sudafricano de Toyota protagonizó una auténtica odisea en el desierto saudí. Un problema mecánico lo dejó detenido durante más de una hora y media en plena especial y terminó traduciéndose en una pérdida total de alrededor de cuatro horas, un golpe definitivo cuando restan apenas dos etapas para el final del rally .

Ese contratiempo no solo sepultó sus aspiraciones al podio, sino que también reordenó la lucha en la cima. Lategan desapareció del Top 10 y permitió que Nani Roma escalara al segundo puesto de la general , ahora a 8 minutos y 40 segundos de Al-Attiyah, antes de afrontar la exigente Etapa 12 rumbo a Yanbu.

Lategan explicó con crudeza lo ocurrido tras la Etapa 11. “Este es el final de nuestro Dakar . Todo lo que podía lanzársenos, se nos lanzó. Cada día nos levantábamos y seguíamos adelante, seguimos empujando, pero este Dakar ha intentado muy duro derribarnos y creo que finalmente lo ha logrado. Perdimos cuatro horas en la etapa. Fue un pequeño perno que se rompió en la rueda y nos costó cuatro horas”.

El sudafricano detalló la magnitud del problema: “Es algo muy extraño. Nunca habíamos roto algo así. Está diseñado para no romperse allí. Llevamos muchas otras piezas de repuesto en el coche porque si este perno se rompe, entonces todo el rodamiento de la rueda se desarma y eso fue lo que pasó”.

“Es ridículo”: la frustración de Lategan

Según explicó, la pieza afectada no estaba pensada para fallar antes que otros componentes. “Esto no se supone que deba romperse. Hay otras cosas, como el brazo oscilante trasero, el brazo de control, las rótulas, todos están diseñados para romperse antes que este tipo de piezas. Se colocan en lugares específicos, llámalo un fusible, para que cuando algo así se rompe, puedas cambiarlo rápidamente”.

La frustración quedó reflejada en su cierre: “Si cualquier otra cosa alrededor se rompiera, habríamos perdido tal vez cinco minutos y luego volveríamos a rodar, pero no ese perno. No sé qué más hacer aparte de sonreír, es increíble. Que ese pequeño perno nos saque de la contienda es ridículo”.

lategan1 Henk Lategan pasó de ser segundo en la general a quedar completamente fuera de la pelea en el Rally Dakar. Instagram @henk_lategan

Pese al golpe, Lategan dejó en claro que seguirá adelante: “Supongo que empezaremos muy atrás (este viernes), pero ya veremos. Volveremos a esforzarnos. Es lo único que queda por hacer, es lo único que sabemos hacer”.

Roma aprovecha y Al-Attiyah administra

Nani Roma, junto a su copiloto Alex Haro, cerró la etapa en el undécimo puesto, a 8 minutos y 37 segundos del ganador Matthias Ekström, con una penalización de 10 segundos incluida. El español no formó parte del triplete de Ford —con Romain Dumas segundo y Carlos Sainz tercero—, pero logró recortar tiempo clave frente al líder de la general.

Al-Attiyah, consciente de su ventaja y saliendo desde adelante, optó por no asumir riesgos a dos días del final. Cedió 12:47 con el mejor tiempo del día y perdió 4:10 respecto a Roma, en una estrategia claramente orientada a proteger el liderato antes de la última etapa realmente competitiva.