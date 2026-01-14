¿Sabotaje en el Dakar? La falla que despertó sospechas en plena maratón: "No se puede soltar solo"

La etapa maratón del Rally Dakar suele ser un punto de inflexión en la competencia, y esta vez no fue la excepción para Pau Navarro y Jan Rosa. Los líderes de la categoría Challenger vivieron un episodio inesperado cuando su vehículo se detuvo durante el enlace previo a la especial, en una jornada que parecía encaminada sin mayores sobresaltos.

El contexto previo hacía prever una etapa más controlada para la dupla catalana. En la ida de la maratón habían ampliado su ventaja tras aventajar a su principal rival, el argentino Nicolás Cavigliasso, campeón del Dakar 2025 y del Mundial W2RC, quien quedó retrasado por problemas mecánicos. Con 41 minutos de diferencia sobre el saudí Yasir Seaidan, todo indicaba que el regreso sería más previsible.

No obstante, el imprevisto obligó a detenerse y revisar el coche en una situación poco habitual. La solución llegó casi de manera fortuita, pero el diagnóstico posterior abrió la puerta a una hipótesis inquietante. De acuerdo a lo publicado por el medio español Marca, el entorno del equipo no descarta que el desperfecto haya sido provocado de forma intencional.

“Al salir al enlace el coche se ha parado. No dábamos con el problema y, por suerte al mochilero se le ha ocurrido sugerir que pudiera ser el conector del sensor de la mariposa del gas. Lo hemos enchufado y ya está. Los mecánicos, al llegar, nos han dicho que es imposible que ese sensor haya fallado. Nos tememos que alguien lo ha aflojado y con las vibraciones se ha soltado”, explicó Navarro ante la prensa desplazada en Bisha.

Los líderes de la categoría Challenger atravesaron una jornada inesperadamente tensa en la etapa maratón del Rally Dakar.

La sospecha no surgió de la nada. Durante la noche, en el parque de la etapa maratón, el equipo ya había extremado precauciones ante la posibilidad de una intervención externa. “En la maratón estamos en una especie de parque cerrado pero al que todo el mundo puede acceder. Como preveíamos que podía pasar algo, Jan ha dormido toda la noche debajo del coche para evitar que nadie lo tocara”, contó el piloto.

¿Sabotaje en el Rally Dakar?

Consultado sobre si estaba denunciando un sabotaje, Navarro optó por una respuesta medida, aunque cargada de significado. “Yo no lo digo, pero los mecánicos aseguran que ese conector no se puede soltar solo y que lo hubiésemos notado antes de salir a la maratón”, afirmó.

Según detallaron, la pieza puede ser manipulada con relativa facilidad, alcanzándola con el brazo y en una acción que no lleva más de diez segundos. Aun así, el piloto evitó señalar responsables: “No sabemos qué ha pasado ni quién puede haber sido”.

Navarro también reconoció que es especialmente cuidadoso con estos aspectos. “Es verdad que yo soy un poco paranoico, no me gusta que nadie se acerque el coche antes de las carreras. Nos han pasado otras veces cosas como estas, así que me temo que en las próximas maratones dormiremos en el coche”, concluyó.

Pese al susto y a la incertidumbre, Pau Navarro y Jan Rosa lograron continuar en carrera y mantenerse al frente de la clasificación general de Challenger, en un Dakar que vuelve a demostrar que la etapa maratón puede ser tan exigente fuera del cronómetro como dentro de él.