Las tremendas imágenes de Arnau Lledó tras una dura caída que lo obligó a abandonar el Dakar

Las tremendas imágenes de la caída de Arnau Lledó marcaron una de las escenas más duras de la jornada en el Rally Dakar . El piloto catalán se accidentó apenas comenzada la especial y, debido a las consecuencias del golpe, no estuvo en condiciones de volver a subirse a la moto.

Hasta ese momento, Lledó ocupaba el puesto 25 de la clasificación general, era noveno en la categoría Rally 2 y se mantenía como el quinto mejor debutante, firmando un Dakar muy sólido en su estreno en la prueba más exigente del mundo.

Arnau Lledó había llegado al Dakar con grandes expectativas. El pasado 29 de diciembre cumplió 23 años, apenas unos días antes de tomar la largada de su primer Rally Dakar , el mayor desafío de su carrera deportiva y, según había expresado, “el mejor regalo posible”.

Nacido en Taradell, una localidad de menos de 7.000 habitantes de la provincia de Barcelona, el joven piloto afrontaba esta experiencia con el objetivo de convertir el Dakar en su futuro y su forma de vida dentro del motociclismo profesional.

De los talleres y la construcción al sueño del Dakar

Antes de dedicarse por completo a las motos, Lledó realizó una fuerte apuesta personal. Estudió un grado medio de mecanización industrial y trabajó durante un año en el sector, además de desempeñarse como mecánico en un taller de su localidad. Más tarde, colaboró como ayudante de su padre, Quico, autónomo del rubro de la construcción, con quien intentó compatibilizar su trabajo con el paso del motocross a los raids desde 2023.

Sin embargo, de cara a la temporada 2025, decidió enfocarse exclusivamente en su carrera deportiva para preparar su debut en el Dakar. Su objetivo era claro: llegar a la meta final, destacarse en varias etapas y lograr un resultado que le permitiera llamar la atención de un proyecto más competitivo para construir su futuro en la prueba.

Tras cinco años compitiendo en el Campeonato de España de Motocross entre 2017 y 2022, y luego de superar dos graves lesiones —fractura de clavícula y rotura de ligamentos cruzados de la rodilla—, Lledó encontró en los raids una nueva oportunidad. La caída y posterior abandono no cambian el trasfondo de su historia, aunque sí dejan una de las imágenes más impactantes de esta edición del Dakar.