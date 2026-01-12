Al límite del dolor y en la cima del Dakar: la impactante confesión de Luciano Benavides

El Rally Dakar 2026 entra en su fase decisiva. El bucle de Wadi Ad Dawasir y la temida etapa maratón de Bisha aparecen como el tramo más determinante de la carrera, en una edición donde la resistencia física y la fortaleza mental resultan tan importantes como la velocidad.

En la categoría de motos , la lucha por el Touareg parece haberse reducido a tres nombres. Con Tosha Schareina perdiendo terreno, el foco se centra en Luciano Benavides , Daniel Sanders y Ricky Brabec. El argentino dio el golpe al quedarse con el liderazgo tras una jornada brillante , superando al campeón vigente por apenas 10 segundos y estirando la diferencia sobre el estadounidense a casi cinco minutos.

Ese dominio no es producto de la casualidad. Benavides viene de firmar su tercera victoria en la edición, abriendo pista y sacando provecho de las bonificaciones, una señal clara de que está listo para pelear por todo en la recta final del rally más exigente del planeta.

Detrás del presente soñado, el piloto salteño convive con un escenario físico alarmante. Tras finalizar la etapa, habló sobre su estado de salud, dejando una confesión que no pasó desapercibida. "Este Dakar empezó hace dos meses y medio, cuando me caí en Marruecos. Me rompí el hombro, la rodilla... que la tengo bastante rota y necesito cirugía. Creo que será después del Dakar ", reveló.

Benavides arrastra una lesión en el ligamento cruzado y los meniscos, una condición que no le impidió mantenerse competitivo ni ampliar diferencias en la general . Su estrategia fue clara desde el inicio: concentrarse en su propio rendimiento y aislarse del resto del contexto. "Me convencí de algo, que tenía que enfocar solamente en mí, en mi cuerpo, en lo que yo podía hacer. Y que este Dakar también era de esa manera. O sea, que solamente podía enfocarme en lo que yo puedo controlar. Ni en los demás, ni en sus tiempos. Es increíble", explicó.

luciano benavides etapa 8 Luciano Benavides se concentra: tras ocho etapas, es líder del Rally Dakar 2026 en motos. Instagram @l.benavides77

Ni siquiera el dolor constante logró frenar su avance. "Sufro mucho, pero lo sabía y lo hace más especial. Me doblé la rodilla de nuevo y se me hincha, pero aguanto y no hay vuelta atrás. Si llegamos hasta aquí, es solo seguir y dar el máximo", reconoció tras completar una de las etapas más exigentes de la competencia.

La mente como motor y un sueño cada vez más cerca

La fortaleza psicológica se transformó en el gran aliado de Benavides en este Dakar. Así lo expresó en diálogo con Marca, donde dejó en claro que el trabajo mental fue tan importante como el físico. "Todo pasa por ahí. Me preparé mucho mentalmente, porque quiero este Dakar y lo busco hace mucho. Cuando hay ganas, el dolor está en segundo plano. Si pensase en el hombro o la rodilla, no lideraría y estaría a media hora. Sólo me concentro en lo que tengo que hacer y quiero".

Incluso el propio líder se mostró sorprendido por el margen que logró sobre sus rivales directos. "No puedo creer que le haya quitado 10 minutos. Es una locura lo que hice. Y siempre pensé que la segunda semana era mi fuerte, pero sumar dos victorias es casi impensado", afirmó.

luciano benavides dakar1 El argentino Luciano Benavides es uno de los grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. Instagram @l.benavides77

Con la etapa maratón por delante y diferencias mínimas en la general, Benavides sabe que no hay margen para errores. "Toca saber cuándo apretar y cuándo no, estamos a nada y es cosa de todos los días, ir al máximo y ver cómo sale", anticipó. Su camino hasta aquí incluyó contratiempos de todo tipo, como una cubierta destrozada en los primeros días o una caída en un entrenamiento que casi lo deja fuera. "Me pidieron una foto y toqué una piedra. Se me hinchó la rodilla, me sacaron mucha sangre, me dañé los meniscos... No sabía si podía salir", confesó.

Hoy, Luciano Benavides lidera el Dakar 2026 y sueña con el Touareg, en una edición especial también marcada por la historia compartida con su hermano Kevin. Consciente de haber entregado todo, cerró con una reflexión que resume su recorrido: "Ojalá sigan saliendo así las cosas. Pase lo que pase, estoy tranquilo y en paz conmigo mismo. Di todo, no me guardé nada".