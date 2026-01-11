Dakar 2026: Kevin Benavides gana en Challenger y hace historia junto a su hermano Luciano

El argentino consiguió su primer triunfo en la categoría y protagonizó una jornada familiar histórica en el Rally Dakar.

Kevin Benavides logró este lunes una victoria histórica en el Rally Dakar 2026 al imponerse por primera vez en su carrera en la categoría Challenger, tras completar la especial con llegada a Wadi Ad-Dawasir. Recién incorporado a esta divisional, el piloto argentino celebró su estreno en lo más alto del podio luego de una destacada actuación.

El triunfo tiene un valor especial no solo por tratarse de su primera victoria en Challenger, sino también por el contexto familiar que rodeó la jornada. Horas antes, su hermano Luciano Benavides se había quedado con la etapa en la categoría motos, lo que convirtió al día en uno sin precedentes en la historia del Dakar: es la primera vez que dos hermanos ganan la misma etapa en dos categorías diferentes.

hermanos benavides Día inolvidable para los Benavides en el Rally Dakar. Instagram Para Kevin, el resultado marca además un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva, luego de haber conquistado 11 victorias de etapa en motos a lo largo de sus participaciones anteriores en el rally más exigente del mundo.