Insólito e inesperado: Oscar Piastri chocó antes de largar y quedó afuera del Gran Premio de Australia

Oscar Piastri perdió el control de su McLaren y terminó contra las barreras a minutos del inicio de la primera carrera de la temporada.

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un giro inesperado incluso antes de que comenzara la competencia en el Gran Premio de Australia. El australiano Oscar Piastri protagonizó un accidente mientras volvía hacia la parrilla y quedó fuera de la carrera sin siquiera poder tomar parte de la largada.

El incidente ocurrió cuando todavía faltaban cerca de 40 minutos para el inicio de la prueba. Mientras se dirigía hacia su posición de salida, poco después de abandonar el pit lane, el australiano perdió el control de su monoplaza en uno de los primeros sectores del trazado y terminó impactando contra las barreras de contención.

OSCAR PIASTRI HAS CRASHED!!

He is OUT of the Australian Grand Prix on the way to the grid! The driver is out of the car and ok #F1 #AusGP pic.twitter.com/JeBkQeRwBk — Formula 1 (@F1) March 8, 2026



He is OUT of the Australian Grand Prix on the way to the grid! The driver is out of the car and ok #F1 #AusGP pic.twitter.com/JeBkQeRwBk — Formula 1 (@F1) March 8, 2026 Un duro golpe para el crédito local Aunque se trataba de una vuelta de instalación y la velocidad no era elevada, el coche se desacomodó al pasar por un piano en la entrada de una curva. El McLaren se cruzó de la parte trasera y Piastri no logró recuperarlo antes de que terminara contra las protecciones.

El episodio generó decepción entre los fanáticos que colmaron el circuito para ver al piloto local en acción. El abandono prematuro significa un golpe duro tanto para el australiano como para su equipo, que perdió a uno de sus representantes incluso antes de que se apagara el semáforo de salida.