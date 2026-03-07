¡Sorpresa! Mercedes recibió una multa tras la qualy del Gran Premio de Australia: el motivo

Luego de que George Russell se adjudicara la pole position en el Albert Park, Mercedes recibió una multa por parte de la FIA. ¿Cuál fue el motivo?

Mercedes recibió una multa luego de conseguir el 1-2 en la qualy del GP de Australia.

Mercedes fue sancionado con una multa de 7500 euros luego de que se detectara una “condición insegura” en el monoplaza de Kimi Antonelli durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. La penalización fue confirmada por los comisarios tras un incidente ocurrido en la Q3.

El hecho se produjo cuando el piloto de la escudería alemana salió de boxes con el ventilador de refrigeración todavía instalado en el auto. A los pocos segundos, una de las piezas se desprendió en la zona de frenada de la primera curva y otra terminó soltándose más adelante, cerca de la curva 3 del Albert Park Circuit.

Te puede interesar Los 3 argentinos que corrieron el GP de Australia y la "maldición" que Colapinto intentará romper

kimi antonelli Mercedes fue multado por condición insegura en el auto de Kimi Antonelli. Instagram @kimi.antonelli La segunda pieza fue la que generó mayor preocupación, ya que volvió a rebotar hacia la pista en plena sesión. En ese momento apareció Lando Norris, quien no logró esquivarla a tiempo y terminó pasándole por encima con su monoplaza, lo que provocó que el objeto se rompiera.

Mercedes recibió una multa durante la qualy del GP de Australia En el informe oficial, la FIA explicó que el equipo justificó el error por un incidente anterior en el que el auto de Kimi Antonelli había sufrido daños significativos. Debido a esa situación, debieron reorganizar las tareas del personal para reparar el coche en un período muy corto de tiempo.