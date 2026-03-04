Arranca la Fórmula 1 en Melbourne: las cinco grandes incógnitas de 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se estrena en Melbourne con un escenario completamente renovado. El cambio reglamentario más profundo de los últimos años redefine el rendimiento de los autos y obliga a todos los equipos a adaptarse rápidamente .

Los nuevos monoplazas son más livianos, menos dependientes de la carga aerodinámica y mucho más enfocados en la gestión energética. Este combo técnico deja sin efecto las referencias recientes y abre un campeonato impredecible.

Con apenas unos días de pruebas como único antecedente, el Gran Premio de Australia aparece como el primer punto real de comparación para entender quiénes lograron interpretar mejor las nuevas reglas.

Las opiniones sobre la normativa 2026 han sido dispares incluso antes de su debut en carrera. Max Verstappen fue tajante al describir los autos como "Fórmula E con esteroides", mientras que Lando Norris los calificó como "muy divertidos".

Más allá de estas miradas opuestas, la pista tendrá la última palabra. La gestión de energía, la aerodinámica activa y los cambios en el comportamiento de los autos podrían generar carreras menos lineales y más variables.

Las grandes incógnitas sobre la Fórmula 1 2026 están a punto de resolverse.

Además, las características del trazado australiano obligarán a un uso muy preciso de la energía, lo que podría marcar diferencias inesperadas entre equipos.

Mercedes llega como referencia, ¿cumplirá con las expectativas?

Entre los candidatos iniciales aparece Mercedes, que dejó buenas sensaciones en los ensayos, especialmente en ritmo de carrera.

Con George Russell como principal carta, el equipo alemán apunta a volver a lo más alto. Sin embargo, aún queda por ver su rendimiento en clasificación, donde Charles Leclerc mostró credenciales con Ferrari.

George Russell, ¿el gran candidato 2026?

El debut permitirá comprobar si Mercedes realmente tiene una ventaja o si el margen es más ajustado de lo que parece.

Una temporada determinante para Hamilton

El foco también estará en Lewis Hamilton, que busca reencontrarse con su mejor versión tras temporadas irregulares.

El británico dejó un mensaje optimista en la previa: "En general me siento en el mejor momento en mucho, mucho tiempo", y remarcó su influencia en el desarrollo del nuevo auto: "Es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador durante los últimos ocho o diez meses, así que parte de mi ADN está en él".

Hamilton y Ferrari prometen volver a dar de qué hablar este año.

Su rendimiento en Australia comenzará a definir si puede volver a ser protagonista en la lucha por el campeonato.

Aston Martin, ¿en problemas?

El presente de Aston Martin genera preocupación tras una pretemporada con inconvenientes mecánicos y poco rodaje. La asociación con Honda todavía no ofrece garantías de fiabilidad, lo que deja al equipo en una posición delicada para el inicio del campeonato.

En este contexto, completar la carrera y sumar datos aparece como un objetivo tan importante como el resultado deportivo.

El debut de nuevas estructuras en la parrilla

El campeonato también suma nuevos protagonistas. Cadillac inicia su camino en la categoría con una propuesta a largo plazo, enfocada en crecer progresivamente. A su vez, Audi F1 Team desembarca tras la transformación de Sauber, con mayores expectativas gracias a una base ya consolidada.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas lideran el proyecto de Cadillac.

Ambos proyectos aportan aire fresco a una parrilla que se renueva en todos los aspectos y que promete una temporada abierta desde la primera fecha.

Por supuesto que no hay que olvidar a Alpine y todo lo que se ha generado alrededor de su nuevo diseño, rendimiento en pretemporada y expectativas por salir del fondo del pelotón. Falta poco para develar estas y todas las incógnitas en torno a la Fórmula 1 2026.