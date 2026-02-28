La Fórmula 1 pone a Alpine en el centro de la escena y lo ubica como protagonista en 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se presenta como un punto de inflexión, con cambios técnicos profundos que reconfiguran el orden de la parrilla. En ese contexto, la atención no solo está puesta en la lucha por el título, sino también en qué equipos lograrán destacarse en la competitiva zona media.

Dentro de ese escenario, Alpine emerge como uno de los proyectos más interesantes. Tras asumir riesgos importantes en los últimos meses, el equipo francés busca transformar una etapa complicada en una oportunidad concreta para reposicionarse.

La clave de esa apuesta estuvo en anticiparse al nuevo reglamento, priorizando el desarrollo del auto 2026 incluso a costa de resignar rendimiento en la temporada anterior. A eso se suma un cambio estructural determinante: la adopción de la unidad de potencia de Mercedes.

Un informe de Lawrence Barretto publicado en el sitio oficial de la categoría, ubica a Alpine como uno de los principales candidatos a liderar el medio en este nuevo ciclo. El equipo de Enstone llega tras un 2025 complejo, condicionado por la falta de competitividad. Esa situación llevó a tomar decisiones de fondo, incluyendo frenar el desarrollo del auto anterior para enfocar todos los recursos en el nuevo reglamento.

“Creo que hemos hecho un coche mucho mejor que el del año pasado… creo que en una zona media bastante fuerte”, señaló Steve Nielsen, reflejando el optimismo moderado dentro de la estructura.

colapinto alpine baréin La Fórmula 1 señala a Alpine como candidato a liderar la zona media en 2026. Instagram @alpinef1team

El motor Mercedes, un punto de inflexión

Uno de los factores que explican esta mejora es el cambio en la unidad de potencia. El motor Renault había quedado rezagado frente a sus competidores, lo que impactaba directamente en el rendimiento general.

Con la llegada de Mercedes como proveedor, el equipo dio un salto técnico relevante. “Estamos contentos con nuestro proveedor de PU, es un área en la que definitivamente hemos logrado grandes avances”, explicó Nielsen.

Este avance podría ser decisivo en circuitos donde la potencia y la eficiencia energética marcan diferencias, dos aspectos clave en la nueva reglamentación.

motor mercedes Alpine tendrá motor Mercedes este año y no es un dato menor. X @alpineclub_esp

Rivales directos en una zona media muy ajustada

Más allá del progreso de Alpine, la pelea en la zona media promete ser intensa. Haas F1 Team aparece como uno de los equipos más consistentes tras una pretemporada sólida en términos de fiabilidad y kilometraje.

“Es muy difícil ser preciso, pero creo que al menos estamos en la pelea”, afirmó Ayao Komatsu, quien reconoció que su equipo está en condiciones de competir directamente con Alpine.

También se suma Racing Bulls, que mostró buen ritmo en tandas largas y podría ser un contendiente serio en las primeras fechas.

Expectativa alta de cara al inicio del campeonato

Con el debut en el Gran Premio de Australia cada vez más cerca, las primeras conclusiones empiezan a tomar forma. Alpine parece haber dado un paso adelante, aunque todavía quedan interrogantes por resolver en condiciones reales de carrera.

El equipo llega con una base más sólida, mejores herramientas técnicas y una expectativa renovada. Si logra sostener ese rendimiento, no solo habrá validado su estrategia, sino que también podría consolidarse como referencia en la zona media de la Fórmula 1 2026.