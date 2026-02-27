El detalle técnico que puede impulsar al Alpine de Gasly y Colapinto en la primera carrera de la F1 2026
Alpine llegará a Australia con la última evolución del motor Mercedes tras usar una versión previa en pretemporada.
El arranque de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia puede marcar un punto de inflexión para Alpine. Tras una pretemporada enfocada en acumular kilómetros y evitar contratiempos, el equipo francés contará ahora con una mejora clave: la última evolución del motor Mercedes.
Durante los ensayos de invierno, desarrollados entre Barcelona y Baréin, Alpine no trabajó con la especificación más avanzada. Esa versión, identificada internamente como "M17 E Performance", fue utilizada únicamente por la escudería oficial alemana.
La estrategia respondió a una lógica de desarrollo: priorizar la estabilidad mecánica en un contexto de pruebas intensivas, mientras el equipo de fábrica se encargaba de validar la evolución más reciente.
Una pretemporada enfocada en fiabilidad y datos
En lugar de apostar por la última especificación, Alpine utilizó una unidad anterior, considerada más confiable. Esto permitió completar sin inconvenientes el programa de test y recopilar información clave para el inicio del campeonato.
El equipo pudo trabajar con continuidad en aspectos como la puesta a punto, la integración del motor con el chasis y la adaptación de los pilotos, sin interrupciones por fallas técnicas.
Desde Mercedes, además, se explicó que la decisión también tuvo un componente logístico: distribuir una única versión avanzada entre varios equipos en plena fase de pruebas podía generar complicaciones.
Con este enfoque, Alpine llega a la primera carrera con una base sólida y margen de evolución inmediata.
Melbourne: todos con la misma especificación
La situación cambiará en Australia. Tanto Alpine como McLaren y Williams tendrán acceso a la versión más reciente del motor, al igual que el equipo oficial. El director de McLaren, Andrea Stella, evitó dar detalles técnicos, aunque confirmó el enfoque general: "No quiero extenderme demasiado sobre las especificaciones del material".
También señaló: "Creo que forma parte de la estrategia puesta en marcha por HPP [High Performance Powertrains] en materia de suministro del material, las unidades de potencia, a los clientes y al equipo oficial".
Y valoró el rendimiento en los test: "Debo decir que el bloque motor del que dispusimos durante estos ensayos se mostró extremadamente fiable y nos permitió realizar todas las pruebas que queríamos hacer".
Igualdad obligatoria en la Fórmula 1
Una vez iniciado el campeonato, las diferencias desaparecen por normativa. La reglamentación técnica de la Fórmula 1 establece que todos los equipos clientes deben recibir exactamente la misma especificación de motor que el fabricante.
El texto es claro: "Cada motorista debe presentar un expediente de homologación que se aplique a todos los equipos de F1 a los que pretende suministrar motores".
Además, refuerza el concepto operativo: "todas las unidades de potencia suministradas por un mismo motorista también deben funcionar de la misma manera".
Esto implica que Alpine competirá en igualdad de condiciones en cuanto a unidad de potencia, sin ventajas ni desventajas frente a Mercedes o el resto de clientes.
Con una pretemporada sin sobresaltos y la llegada de la especificación más avanzada, Alpine se posiciona ante el inicio del campeonato con una oportunidad concreta. El salto entre lo probado en invierno y lo que utilizará en Melbourne puede convertirse en un factor determinante para comenzar la temporada con mayor competitividad.