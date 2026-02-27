El detalle técnico que puede impulsar al Alpine de Gasly y Colapinto en la primera carrera de la F1 2026

El arranque de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia puede marcar un punto de inflexión para Alpine . Tras una pretemporada enfocada en acumular kilómetros y evitar contratiempos, el equipo francés contará ahora con una mejora clave: la última evolución del motor Mercedes .

Durante los ensayos de invierno, desarrollados entre Barcelona y Baréin, Alpine no trabajó con la especificación más avanzada. Esa versión, identificada internamente como "M17 E Performance", fue utilizada únicamente por la escudería oficial alemana.

La estrategia respondió a una lógica de desarrollo: priorizar la estabilidad mecánica en un contexto de pruebas intensivas, mientras el equipo de fábrica se encargaba de validar la evolución más reciente.

En lugar de apostar por la última especificación, Alpine utilizó una unidad anterior, considerada más confiable . Esto permitió completar sin inconvenientes el programa de test y recopilar información clave para el inicio del campeonato.

El equipo pudo trabajar con continuidad en aspectos como la puesta a punto, la integración del motor con el chasis y la adaptación de los pilotos, sin interrupciones por fallas técnicas.

Desde Mercedes, además, se explicó que la decisión también tuvo un componente logístico: distribuir una única versión avanzada entre varios equipos en plena fase de pruebas podía generar complicaciones.

franco colapinto baréin1 Alpine utilizó una especificación anterior del motor Mercedes en los test, pero tendrá el paquete completo en la primera carrera. X @AlpineF1Team

Con este enfoque, Alpine llega a la primera carrera con una base sólida y margen de evolución inmediata.

Melbourne: todos con la misma especificación

La situación cambiará en Australia. Tanto Alpine como McLaren y Williams tendrán acceso a la versión más reciente del motor, al igual que el equipo oficial. El director de McLaren, Andrea Stella, evitó dar detalles técnicos, aunque confirmó el enfoque general: "No quiero extenderme demasiado sobre las especificaciones del material".

También señaló: "Creo que forma parte de la estrategia puesta en marcha por HPP [High Performance Powertrains] en materia de suministro del material, las unidades de potencia, a los clientes y al equipo oficial".

Y valoró el rendimiento en los test: "Debo decir que el bloque motor del que dispusimos durante estos ensayos se mostró extremadamente fiable y nos permitió realizar todas las pruebas que queríamos hacer".

motor mercedes Alpine puede mejorar en Australia con el motor Mercedes. X @alpineclub_esp

Igualdad obligatoria en la Fórmula 1

Una vez iniciado el campeonato, las diferencias desaparecen por normativa. La reglamentación técnica de la Fórmula 1 establece que todos los equipos clientes deben recibir exactamente la misma especificación de motor que el fabricante.

El texto es claro: "Cada motorista debe presentar un expediente de homologación que se aplique a todos los equipos de F1 a los que pretende suministrar motores".

Además, refuerza el concepto operativo: "todas las unidades de potencia suministradas por un mismo motorista también deben funcionar de la misma manera".

Esto implica que Alpine competirá en igualdad de condiciones en cuanto a unidad de potencia, sin ventajas ni desventajas frente a Mercedes o el resto de clientes.

Con una pretemporada sin sobresaltos y la llegada de la especificación más avanzada, Alpine se posiciona ante el inicio del campeonato con una oportunidad concreta. El salto entre lo probado en invierno y lo que utilizará en Melbourne puede convertirse en un factor determinante para comenzar la temporada con mayor competitividad.