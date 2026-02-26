Por qué el Alpine de Colapinto y Gasly es tan distinto al resto de los autos de la "nueva" Fórmula 1

Alpine presentó su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un enfoque técnico que introduce diferencias respecto a otros proyectos de la categoría. Luego de un 2025 sin los resultados esperados, el equipo trabajó sobre un concepto nuevo con el objetivo de mejorar su rendimiento en pista.

El desarrollo estuvo encabezado por el director técnico David Sánchez , quien impulsó un rediseño integral del auto. En paralelo, la incorporación de la unidad de potencia Mercedes aparece como un elemento relevante dentro del conjunto.

La combinación entre motor y aerodinámica fue uno de los ejes del proyecto, especialmente después de temporadas en las que el rendimiento en recta condicionó el comportamiento general del auto.

Según el medio italiano Autoracer, el A526 se diferencia por decisiones técnicas poco habituales. Una de ellas es la suspensión delantera tipo pull-rod con un mayor efecto de anti-hundimiento.

Este recurso podría estar vinculado a la gestión del flujo de aire en la zona baja del auto y al diseño de los pontones, en un intento por optimizar la eficiencia aerodinámica.

OJO: D.Sanchez ha probado un sistema para activar el alerón trasero móvil de una forma ingeniosa y diferente a la de los demás.

El actuador no eleva el borde de ataque de los dos flaps móviles, sino que baja el borde de salida, con una acción inversa respecto a la…



— Alpine Club (@alpineclub_esp) January 28, 2026

En la parte frontal también se observan particularidades, con un alerón de líneas simples y un morro estrecho, acompañado por soportes más delgados que buscan reducir peso.

Cómo influye en el comportamiento del auto

El concepto general apunta a un auto que trabaje con alturas bajas y un equilibrio más controlado entre eje delantero y trasero. Esto puede influir en la estabilidad y en la forma en que el piloto gestiona las curvas.

Al mismo tiempo, el reglamento 2026 condiciona el diseño del alerón trasero, que prioriza la eficiencia para acompañar las exigencias energéticas del nuevo sistema híbrido.

En ese contexto, algunas soluciones se alinean con filosofías ya vistas en años anteriores, donde la reducción de resistencia aerodinámica era un factor clave.

Soluciones específicas en la parte trasera del Alpine

En la zona posterior, el A526 incorpora un sistema de alerón móvil que se acciona en sentido inverso al habitual, una alternativa que permite mejorar la eficiencia en rectas.

A esto se suman detalles en el flap, con pequeños generadores de vórtices que contribuyen a ordenar el flujo de aire cuando el sistema está activado.

El conjunto se completa con una carrocería más compacta y menor apertura de ventilaciones, en línea con la búsqueda de eficiencia general.

Las primeras pruebas en pista dejaron indicios sobre el funcionamiento del auto, que se mostró competitivo dentro del grupo medio y con margen de evolución a lo largo de la temporada.