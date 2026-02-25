Drive To Survive revela un fuerte reproche de Briatore a Colapinto en su debut en Alpine: "El problema sos vos"
La famosa serie que muestra todo lo que sucede puertas adentro en la F1, reveló el fuerte enojo de Flavio Briatore con Colapinto tras su accidente en Imola.
El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2025 junto a Alpine se dio en el Gran Premio de Imola, un circuito difícil para los pilotos y sobre todo para alguien que hacía su regreso a la Máxima. Ese fin de semana no fue nada sencillo para el argentino, ya que en la clasificación chocó contra los muros y dejó destruido su A525.
Hasta el momento no se conocía la charla que había tenido el pilarense junto a Flavio Briatore sobre esa situación, pero en las últimas horas el Diario Olé reveló a través de la serie Drive To Survive el tremendo enojo del italiano con FC43.
El enojo de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras su accidente en Imola
Apenas impacta el auto contra los muros, Colapinto reconoce su error: "Fue una cagada mía…". Por su parte, el asesor ejecutivo de Alpine le reprocha al argentino que debería tener más cuidado: "No deberías cometer esos errores". Franco nuevamente reitera lo dicho: "Fue una cagada mía". Y Briatore aún más enojado le contesta lo siguiente: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía".
Luego, la serie muestra una situación de intimidad poco habitual y es que el pilarense y Pierre Gasly fueron citados por el italiano para que vayan a su oficina. Allí, el asesor del equipo les pega un reto fuerte a ambos, aunque deja en claro que el francés está rindiendo mejor que el argentino.
En plena charla, Colapinto buscó meterse de lleno en el análisis y aportar una salida desde lo técnico: “Podemos cambiar cosas en mi auto”, sugirió, con la intención de reencauzar el rendimiento. Pero la respuesta no tardó en llegar. Briatore tomó el control de la conversación y bajó línea sin rodeos. Con tono tajante, lo frenó en seco: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”. Un cruce directo, sin matices, que dejó en claro dónde pone el foco la conducción.
Briatore es el jefe en Alpine y Colapinto lo sabe
La reacción del piloto argentino es tan clara como el momento que atraviesa. El gesto de Colapinto deja al descubierto el impacto del llamado de atención: la mirada baja, el rictus serio, la incomodidad propia de quien asimila un reto severo tras un error de peso específico. La escena expone sin filtros el estándar de exigencia que impera en Alpine y el estilo frontal de Flavio Briatore, que no esquiva responsabilidades ni siquiera delante de las cámaras.
El episodio, que forma parte de la temporada 8 de Drive to Survive, se suma a otros capítulos cargados de tensión y refuerza la imagen de una estructura que no disimula las formas puertas adentro. Para Colapinto, el retrato es contundente: su desembarco en la Fórmula 1 implica adaptarse a un entorno donde la presión es inmediata y cada error se paga bajo la lupa.