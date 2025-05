Franco Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 y largará desde la posición 15° en el GP de Imola

No fue la qualy esperada para Franco Colapinto. En su primer fin de semana de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine, quien reemplazó a Jack Doohan tras su mal arranque de la temporada, sufrió un fuerte accidente en la Q1 del GP de Imola que provocó la salida de la bandera roja y que no pueda seguir de cara a la Q2. De esta manera, el número 43 finalizó P15 y saldrá desde esa posición en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina). Además, los ingenieros tendrán que trabajar rápidamente para poder arreglar el monoplaza y dejarlo en perfectas condiciones para mañana, aunque no haya sido de gravedad el choque, el auto quedó bastante dañado.

Tras unos aceptables rendimientos en las tres prácticas de la séptima carrera de la temporada de la Fórmula 1, el pilarense salió en busca de mejorar su rendimiento en la clasificación. Al comienzo y en su primera vuelta rápida logró marcar un tiempo de 1:16.258 que lo ubicó en el 12° lugar de la parrilla y que lo metía dentro de la Q2. Sin embargo, su posición no lo aseguraba dentro del top 15 y es por ello que sobre el cierre de la sesión fue a dar su segundo giro.

El fuerte choque de Colapinto en la Q1 del GP de Imola

Faltando dos minutos para el final, Colapinto fue a mejorar su tiempo, pero en la curva 4 del circuito Enzo e Dino Ferrari, perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo y chocó contra los muros provocando la salida de la bandera roja, la suspensión de la sesión y el final del argentino en la qualy de Imola. De todas maneras y a pesar de que no formará parte de la Q2, ingresó en el top 15.

El minuto a minuto de la Q1 de Colapinto en Imola

Bandera roja al comienzo de la Q1

Yuki Tsunoda de Red Bull perdió el control de su monoplaza y se estrelló fuertemente contra los muros. Esto provocó la salida de la bandera roja y suspensión momentánea de la Q1. Por su parte, Franco Colapinto aún no había salido a la pista y no marcó ningún tiempo hasta el momento.

Impresionante accidente de Yuki Tsunoda: afortunadamente salió ¡caminando!



uD83DuDCFA #ImolaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/7DSKZDAJp2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2025

Gran primera vuelta rápida de Colapinto

El argentino, con gomas blandas, marcó un tiempo de 1:16.258 que lo ubicó en el tercer lugar de la parrilla y por ahora se estaría clasificando a la Q2. De todas formas aún quedan 10 minutos y varios pilotos no salieron a dar su vuelta rápida.

Fuerte choque de Franco Colapinto y bandera roja nuevamente

En el intento de su última vuelta rápida de la Q1, el piloto argentino perdió el control de su monoplaza y sufrió un choque contra los muros que le impidieron continuar en la pista. Para tranquilidad y fortuna de todos, el número 43 está bien y salió ileso.

TROMPO Y AL MURO



Así fue el accidente de Franco Colapinto en la Q1 del #ImolaGP.



?? Más uD83CuDFC1 #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/AwiDD6zqUF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 17, 2025

Pole position para Oscar Piastri en Imola

El piloto de McLaren y líder del Mundial de Pilotos sigue demostrando toda su jerarquía y se quedó con la pole en Imola. Por su parte, Max Verstappen se quedó a 0:00.34 del australiano y saldrá en el segundo lugar de la parrilla. El podio lo completo George Russell de Mercedes y cuarto saldrá Lando Norris de McLaren. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, largará desde la posición 10°.