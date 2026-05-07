Elogio internacional para Franco Colapinto tras el GP de Miami: "Mostró el potencial que Alpine vio en él"

Franco Colapinto completó en Miami uno de los fines de semana más sólidos desde su llegada a la Fórmula 1 y su actuación generó repercusiones positivas en el mundo del automovilismo. David Croft, relator de la categoría para Sky Sports, destacó el rendimiento del argentino y aseguró que mostró una versión mucho más consistente respecto a la temporada pasada.

El piloto de Alpine cerró el domingo con un séptimo puesto luego de la sanción aplicada a Charles Leclerc, de Ferrari, resultado que representa su mejor ubicación final desde su debut en la máxima categoría en 2024. Además, el argentino sumó seis puntos importantes para el campeonato y colaboró con el buen inicio de temporada de la escudería francesa.

El desempeño de Colapinto no se limitó solamente a la carrera principal. Durante todo el fin de semana logró mantenerse competitivo, con presencia dentro del top 10 en ambas clasificaciones y un ritmo constante tanto en la sprint como en el Gran Premio.

Siguen los elogios para Franco Colapinto por su rendimiento en el Gran Premio de Miami.

Miami dejó varios aspectos positivos para Colapinto . En la clasificación sprint consiguió ubicarse entre los diez mejores y volvió a repetir ese rendimiento para la carrera principal, una señal de regularidad que Alpine venía buscando desde el inicio del campeonato.

En la sprint perdió la posibilidad de pelear por los puntos después de un incidente con Max Verstappen en la segunda curva. Sin embargo, el domingo logró recuperarse con una actuación prolija, sin errores y con buen ritmo de carrera durante toda la competencia.

Colapinto sufrió un toque con Verstappen y perdió una posición en la largada X @SC_ESPN

Croft destacó especialmente esa consistencia al analizar el desempeño del argentino en el podcast F1 Nation. “No fue un fin de semana sólido, fue un fin de semana completo, y creo que el mejor suyo hasta ahora en la Fórmula 1”, afirmó el periodista británico.

Además, agregó: “Ese séptimo puesto fue muy lindo de ver”, en referencia al resultado conseguido por Colapinto tras la penalización que recibió Leclerc al finalizar la carrera.

El crecimiento de Franco Colapinto en Alpine

Durante el análisis, Croft también hizo foco en la evolución que mostró el piloto argentino respecto a sus primeras experiencias dentro de la categoría. Según explicó, el hecho de atravesar una temporada completa dentro de Alpine empieza a reflejarse en pista.

“Esta temporada ha sido muy bueno ver a Franco conducir mucho mejor. Llegó a rodar segundo en el Gran Premio de China, aunque debido a la estrategia de boxes. Pero es un piloto mucho más sólido este año, algo que en cierto modo era de esperarse porque ya no es un rookie”, sostuvo.

El periodista británico también consideró que Colapinto “está mostrando el potencial que Alpine vio en él” cuando decidió darle continuidad dentro del equipo francés.

Otro de los temas que apareció durante el análisis fue el roce que el argentino protagonizó con Lewis Hamilton durante el fin de semana. Croft le quitó dramatismo a la situación y consideró que se trató de una maniobra propia de carrera.

“Hice una broma sobre el contacto con Lewis, pero para mí eso fue un incidente de carrera. Creo que los comisarios también lo consideraron así. Este tipo de cosas pasan cuando realmente están yendo al límite”, explicó.

El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami El incidente entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami

Respaldo a Colapinto

Las declaraciones de Croft fueron acompañadas por Karun Chandhok, expiloto de Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports, quien coincidió con la evaluación positiva sobre el argentino.

“Estoy de acuerdo con todo lo dicho. Tuvo un fin de semana muy, muy fuerte”, señaló Chandhok durante el mismo podcast. El expiloto también remarcó la importancia de sostener este tipo de actuaciones a lo largo del campeonato para seguir consolidándose dentro de Alpine y de la Fórmula 1.

“Simplemente necesita seguir logrando actuaciones así, y entonces no sufrirá la ira de Flavio, supongo”, comentó entre risas, en referencia a Flavio Briatore. Luego recordó el intercambio que Colapinto tuvo con Hamilton después de la primera vuelta y agregó: “Sí, fue un fin de semana muy, muy sólido para él”.

Gracias a los seis puntos obtenidos en Miami, Colapinto alcanzó las siete unidades en el campeonato y avanzó hasta el undécimo puesto de la clasificación de pilotos. Además, quedó a apenas tres puntos de Liam Lawson, quien actualmente ocupa la décima posición.