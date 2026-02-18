Alpine no mostró todo: la revelación de Briatore que cambia la lectura de los tiempos en Baréin

El primer día de actividad de la segunda semana de ensayos en el Circuito Internacional de Baréin dejó a George Russell en lo más alto con Mercedes y a Franco Colapinto en el noveno puesto con Alpine . Sin embargo, más allá de los tiempos, la escudería francesa confirmó que no mostró todo aún.

Según confirmó Flavio Briatore , Alpine no está utilizando la potencia total de su unidad Mercedes durante la pretemporada. El equipo francés, que completó 121 vueltas —el cuarto mayor registro del día—, priorizó pruebas de configuración, ritmo de carrera y recopilación de datos por encima de la búsqueda del mejor crono.

Colapinto marcó 1:35,254 y terminó a 1s795 de Russell , mientras que el top tres lo completaron Oscar Piastri con McLaren y Charles Leclerc con Ferrari, a 10 y 280 milésimas respectivamente del líder. Pero en Alpine insisten en que la foto actual no refleja el verdadero orden competitivo.

Briatore fue claro al referirse a la situación técnica del equipo: "Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros. Estoy satisfecho con nuestro motor, que solo alcanzará su máxima potencia a partir de Melbourne. Por ahora, tenemos algunas limitaciones de las que éramos conscientes. A partir de Melbourne, tendremos la misma potencia que Mercedes y McLaren".

El dirigente reconoció que escuderías como Mercedes y McLaren —y posiblemente Williams— están utilizando un modo de motor más agresivo en esta fase, mientras Alpine decidió conservar margen. Esa diferencia explicaría parte de la brecha observada en el cronómetro durante la jornada en Baréin.

alpine En Alpine aseguran que el verdadero potencial del motor Mercedes recién se verá en Australia. X @alpineclub_esp

La polémica sobre el motor Mercedes

En medio de rumores sobre supuestas ventajas técnicas, Briatore también salió al cruce de las versiones que circularon en el paddock: "La Fórmula 1 es un ejercicio de ingeniería que consiste en comprender y respetar las reglas. Al leer los rumores, se podría pensar que hay grandes diferencias, pero creo que son mínimas. Mercedes hizo lo que tenía que hacer, siguió escrupulosamente las instrucciones de la FIA. La FIA lo reafirmó, lo validó y eso es todo".

De esta manera, el directivo desactivó cualquier sospecha sobre irregularidades y dejó en claro que las diferencias actuales responden más a estrategias de uso que a cuestiones reglamentarias.

Alpine apunta a ser el mejor "del resto"

Más allá de los cuatro equipos que hoy parecen marcar la referencia —Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull—, Briatore se mostró optimista respecto al posicionamiento de Alpine en la parrilla 2026: "Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto. Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos".

Con 121 vueltas completadas y un programa de trabajo enfocado en rendimiento y simulaciones de carrera, Alpine considera que el balance es positivo. En ese contexto, el noveno lugar de Colapinto adquiere otra lectura: el equipo francés no habría mostrado todavía todas sus cartas.

franco colapinto baréin2 Franco Colapinto fue noveno este miércoles en Baréin. www.francolapinto.com

La verdadera respuesta llegará en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, cuando Alpine libere la potencia total de su motor Mercedes y se revele si las palabras de Briatore eran una advertencia o una promesa.