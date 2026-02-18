Alpine cambia el enfoque en Baréin y Nielsen revela el verdadero objetivo de la semana

La segunda semana de ensayos de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin marcó un cambio de enfoque para Alpine . Con 121 vueltas completadas entre Pierre Gasly por la mañana y Franco Colapinto por la tarde, el equipo avanzó en su programa técnico sin contratiempos mecánicos.

Después de una primera semana centrada en la adaptación a los nuevos sistemas y procedimientos de trabajo, la escudería francesa comenzó a enfocarse en aspectos más específicos del rendimiento. El volumen de giros permitió explorar distintas configuraciones y recopilar información relevante antes del debut oficial de la temporada.

En ese contexto, Steve Nielsen analizó el presente del equipo en declaraciones a Sky Sports y detalló cómo evolucionó el enfoque de trabajo respecto a las jornadas anteriores.

"Hemos tenido un comienzo razonable en la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Baréin , con 121 vueltas completadas, repartidas casi a partes iguales entre Pierre (Gasly) esta mañana y Franco (Colapinto) esta tarde. La semana pasada fue un gran proceso de aprendizaje en el que tuvimos que superar algunos retos mientras seguimos aprendiendo más sobre el A526 y sacando el máximo partido al paquete completo", detalló.

Además, reconoció: "Nuestra semana en Barcelona en enero, y nuestra primera semana aquí, se centraron en gran medida en comprender los distintos sistemas nuevos y acostumbrarnos a las nuevas formas de trabajar. Esta semana, por su parte, se centra en llevar el coche en una dirección de configuración y dar a los pilotos más oportunidades de familiarizarse con el coche en diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera".

franco colapinto baréin1 Alpine da un paso adelante en Baréin y Nielsen detalla el plan antes de Melbourne.

Las palabras del directivo reflejan que Alpine considera superada la etapa inicial de descubrimiento técnico. Ahora, el foco está puesto en optimizar la puesta a punto y ofrecer a los pilotos más rodaje en condiciones representativas de carrera.

La mirada puesta en Melbourne

Nielsen también dejó en claro que el calendario no da margen para relajarse: "Tenemos mucho trabajo por delante, con Franco al volante todo el día de mañana y Pierre tomando el relevo el viernes para la última jornada de pruebas, antes de que la atención se centre rápidamente en la competición en Melbourne".

line up alpine Franco Colapinto saldrá nuevamente a pista este jueves en Baréin.

El mensaje es claro: el objetivo inmediato es maximizar las últimas horas de test para llegar en la mejor forma posible al inicio del campeonato. Con el aprendizaje inicial ya asimilado y el trabajo de configuración en marcha, Alpine encara la recta final de la pretemporada en Baréin con la mira puesta en Australia.