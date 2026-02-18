Pierre Gasly mostró un buen ritmo y terminó 5° en la sesión matutina del primer día de ensayos en Baréin
Pierre Gasly marcó el tercer mejor tiempo en la sesión matutina del primer día de postemporada en Sakhir. Leclerc fue el mejor de todos con su Ferrari.
Este miércoles por la mañana se dio inicio a la última semana de los test de pretemporada en Baréin previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (será el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo). Con el cronograma ya confirmado por Alpine, el primer piloto en salir a la pista fue Pierre Gasly.
Pierre Gasly terminó 5° en la sesión matutina de los test de Baréin
En una sesión matutina que no tuvo incidentes y en donde todos los corredores pudieron seguir puliendo detalles en sus monoplazas, el compañero de Franco Colapinto mostró un buen ritmo, dio un total de 61 vueltas, marcó un tiempo de 1:35.898 y finalizó en el 5° puesto.
Por su parte, el líder de la sesión y quien viene pisando fuerte en Sakhir fue Charles Leclerc de Ferrari. El piloto monegasco, quien había sido primero la semana pasada y también en Barcelona, sigue dando de qué hablar y con un tiempo de 1:33.739 logró quedar en lo más alto de la sesión de matutina.
Quien lo siguió fue el vigente campeón del mundo Lando Norris, quien con su MCL 40 firmó una marca de 1:34.052 (a 0.300 segundos de Leclerc). Por último, Kimi Antonelli de Mercedes completó el podio con un tiempo de 1:34.158.
¿Cómo sigue la agenda del miércoles en Baréin?
A partir de las 9 (hora de Argentina) se dará inicio a la segunda tanda y allí estará Franco Colapinto. El piloto argentino hará un trabajo similar al de su compañero de box en Alpine y además será una oportunidad clave para continuar sumando kilómetros y datos técnicos. Luego, el jueves disputará las dos sesiones mientras que el viernes lo hará Gasly.