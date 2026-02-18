Pierre Gasly mostró un buen ritmo y terminó 5° en la sesión matutina del primer día de ensayos en Baréin

Pierre Gasly marcó el tercer mejor tiempo en la sesión matutina del primer día de postemporada en Sakhir. Leclerc fue el mejor de todos con su Ferrari.

Pierre Gasly finalizó en el 5° puesto en la sesión matutina de los test de pretemporada en Baréin.

Este miércoles por la mañana se dio inicio a la última semana de los test de pretemporada en Baréin previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (será el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo). Con el cronograma ya confirmado por Alpine, el primer piloto en salir a la pista fue Pierre Gasly.

Pierre Gasly terminó 5° en la sesión matutina de los test de Baréin En una sesión matutina que no tuvo incidentes y en donde todos los corredores pudieron seguir puliendo detalles en sus monoplazas, el compañero de Franco Colapinto mostró un buen ritmo, dio un total de 61 vueltas, marcó un tiempo de 1:35.898 y finalizó en el 5° puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2024080436834496696&partner=&hide_thread=false Ticking off our morning session pic.twitter.com/iFRAgyFF0r — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2026 Por su parte, el líder de la sesión y quien viene pisando fuerte en Sakhir fue Charles Leclerc de Ferrari. El piloto monegasco, quien había sido primero la semana pasada y también en Barcelona, sigue dando de qué hablar y con un tiempo de 1:33.739 logró quedar en lo más alto de la sesión de matutina.

Quien lo siguió fue el vigente campeón del mundo Lando Norris, quien con su MCL 40 firmó una marca de 1:34.052 (a 0.300 segundos de Leclerc). Por último, Kimi Antonelli de Mercedes completó el podio con un tiempo de 1:34.158.