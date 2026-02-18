Primer día de ensayos en Baréin: quién fue el más rápido y cómo quedaron Colapinto y Gasly

La segunda sesión de ensayos de pretemporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con intensidad en el Circuito Internacional de Baréin . En una jornada marcada por el alto kilometraje de algunos equipos y los problemas técnicos de otros, George Russell se quedó con el mejor registro del día y también con la vuelta más veloz de lo que va de la pretemporada.

El piloto de Mercedes reemplazó por la tarde a Andrea Kimi Antonelli en el W17 y detuvo el cronómetro en 1m33s459 con neumáticos C3 de Pirelli, los más utilizados durante la jornada. Su marca mejoró en 0s210 el tiempo que el propio Antonelli había establecido el viernes anterior como referencia provisional de la pretemporada.

Además de liderar la tabla, Mercedes fue el equipo más productivo del miércoles, con 145 vueltas acumuladas entre sus dos pilotos, una cifra que refuerza la fiabilidad inicial del nuevo monoplaza alemán.

Detrás de Russell finalizó Oscar Piastri, quien colocó a McLaren a solo diez milésimas del mejor tiempo. Tercero fue Charles Leclerc, el más rápido en la sesión matutina con su Ferrari SF-26, a 0s280 de la punta.

Lando Norris completó el cuarto lugar, por delante de Antonelli y de Isack Hadjar. El francés vivió un día irregular con Red Bull Racing: apenas 13 vueltas por la mañana y 53 por la tarde, para un total de 66 giros. Aunque estaba previsto que Max Verstappen tomara el volante en la sesión vespertina, el equipo optó por darle más rodaje a Hadjar en el RB22.

Alpine suma kilómetros con Colapinto y Gasly

Uno de los focos para el público latinoamericano estuvo en Franco Colapinto. El argentino salió a pista por la tarde y registró un mejor tiempo de 1m35s254, que lo ubicó noveno, a 1s795 del líder y apenas nueve milésimas por delante del Audi de Gabriel Bortoleto.

vueltas colapinto Franco Colapinto terminó en el 9° lugar en el primer día de ensayos en Baréin. Instagram @alpinef1team

Colapinto completó 60 vueltas, que se sumaron a las 61 realizadas por Pierre Gasly en la mañana. En total, Alpine cerró un día sólido en términos de kilometraje, con 121 giros que aportan datos clave de cara al desarrollo del A526.

Problemas para Aston Martin y jornada difícil de Cadillac

La contracara fue Aston Martin. Tras inconvenientes en la unidad de potencia por la mañana, el equipo volvió a perder tiempo por la tarde. Cuando Lance Stroll regresó a pista, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10, en una situación que pareció más vinculada a un fallo técnico que a un error de conducción. El AMR26 cerró el día con apenas 54 vueltas, el menor registro entre las escuderías, aunque mejoró en más de dos segundos su mejor tiempo respecto de la semana pasada.

Más complejo aún fue el panorama para Cadillac. Sergio Pérez completó solo 24 vueltas por la mañana, mientras que Valtteri Bottas sumó 35 por la tarde. Ambos finalizaron en las últimas posiciones del clasificador, en la jornada más difícil del equipo en lo que va de la pretemporada.

La actividad en Baréin continuará el jueves, con Colapinto programado para girar durante todo el día al volante del Alpine.