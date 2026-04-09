Entre la roja a Martínez Quarta y el planteo de Coudet, los lapidarios memes tras el flojo debut de River

El empate de River ante un muy débil Blooming dejó más dudas que certezas y en X no tardaron en aparecer las cargadas contra el equipo de Coudet.

Los mejores memes y reacciones del partido de River con Blooming en la Copa Sudamericana

River debutó en la Copa Sudamericana con un empate ante Blooming en Bolivia y el rendimiento del equipo dejó mucho que desear. Más allá del punto conseguido, el funcionamiento generó críticas y rápidamente las redes sociales se llenaron de memes.

El momento que desató la catarata de reacciones fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los cinco minutos del primer tiempo. La jugada condicionó todo el partido y se convirtió en el principal blanco de las cargadas en X, donde los hinchas no dejaron pasar la situación.

Además, el planteo de Eduardo Coudet también quedó en el centro de las críticas. Muchos usuarios cuestionaron la postura conservadora del equipo, teniendo en cuenta que el rival era, en los papeles, inferior y sin la dificultad de la altura.