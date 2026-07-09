Fin de una era en River: se confirmó la ida de uno de los héroes de Madrid que quedaba en el plantel de Coudet

Un emblema, referente y héroe de Madrid que quedaba en el plantel del Chacho Coudet le puso punto final a su etapa en River y volverá a su antiguo club.

El ciclo de Franco Armani en River Plate llegó a su fin. A los 39 años y relegado por el gran presente de Santiago Beltrán, el arquero entendió que era momento de cerrar una etapa inolvidable y regresar a Atlético Nacional, el club donde siempre manifestó su deseo de retirarse. Según trascendió, ya intercambia la documentación con la institución colombiana para concretar su vuelta después de ocho años.

Franco Armani le puso punto final a su etapa en River La posibilidad de regresar a Medellín nunca dejó de estar presente. En más de una oportunidad, el propio Armani expresó que soñaba con despedirse del fútbol defendiendo nuevamente el arco del Verdolaga: "Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional. Si se da la oportunidad, sería un cierre de película", había asegurado meses atrás su representante, Martín Aráoz.

Franco Armani le puso punto final a su etapa en River. Claudio Gutiérrez /MDZ Atlético Nacional fue el club que catapultó la carrera del arquero. Entre 2010 y 2017 disputó 232 partidos, recibió 180 goles, mantuvo la valla invicta en 100 ocasiones y conquistó 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Ese rendimiento lo llevó a recibir el llamado de Marcelo Gallardo para convertirse en el arquero de River.

Si bien su contrato con el Millonario se extendía hasta diciembre de 2026, desde la dirigencia ya habían dejado en claro que respetarían cualquier decisión del futbolista; "Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento", había afirmado el presidente Stéfano Di Carlo, anticipando un desenlace que finalmente se concretó.

Los impactantes números de Franco Armani en River Armani deja River convertido en una leyenda absoluta. Durante ocho temporadas disputó 366 encuentros, recibió 288 goles, mantuvo 158 vallas invictas y levantó diez títulos, con la histórica Copa Libertadores de Madrid ante Boca como máxima conquista. Más allá de haber perdido terreno en el último semestre, su legado quedó intacto: se marcha como uno de los grandes ídolos de la historia reciente del club de Núñez.