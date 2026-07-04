Flamengo denunció ataques racistas contra uno de sus jugadores tras el amistoso con River

Flamengo emitió un duro comunicado luego del 2-2 y aseguró que uno de sus jugadores fue víctima de insultos discriminatorios durante el partido y en las redes.

Flamengo lanzó duro comunicado y aseguró que uno de sus jugadores fue víctima de insultos discriminatorios durante el partido frente al Millonario.

Flamengo publicó un enérgico comunicado para repudiar los presuntos ataques racistas que recibió Bruno Henrique luego del empate 2-2 frente a River en el Estadio Algarve, en Portugal. La institución carioca expresó su "total indignación" por lo sucedido y manifestó su respaldo absoluto al delantero, una de las figuras del amistoso de pretemporada.

Según explicó el club, las agresiones comenzaron durante el desarrollo del encuentro y continuaron una vez finalizado el partido a través de las redes sociales. En ese sentido, aseguró que el atacante brasileño fue blanco de numerosos comentarios y mensajes de contenido discriminatorio, presuntamente realizados por simpatizantes del conjunto argentino.

El episodio tomó mayor repercusión después del gol de Bruno Henrique a los 32 minutos del primer tiempo. Tras una asistencia de Samuel Lino, el delantero dejó en el camino a Lautaro Rivero y definió con categoría para establecer el empate parcial. En el festejo, levantó su camiseta para mostrar el tatuaje de la Copa Libertadores 2019, recordando la histórica final que Flamengo le ganó a River en Lima.

Bruno Henrique celebró su gol en el amistoso de hoy contra los hinchas de River MOSTRÁNDOLES EL TATUAJE DE LA LIBERTADORES 2019.



Así... pic.twitter.com/FD7US89Exr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2026 Flamengo denunció ataques racistas contra Bruno Henrique tras el amistoso con River En el comunicado, el club remarcó que no tolerará ningún acto de discriminación y advirtió que tomará todas las medidas necesarias para identificar a los responsables. Además, reafirmó su compromiso en la lucha contra el racismo y expresó su apoyo incondicional a Bruno Henrique frente a los hechos denunciados.

La igualdad en Portugal quedó rápidamente en un segundo plano. Lo que comenzó como un amistoso de preparación terminó envuelto en una fuerte polémica extrafutbolística, con Flamengo denunciando públicamente los ataques sufridos por uno de sus referentes y reclamando una respuesta firme frente a cualquier manifestación de racismo.