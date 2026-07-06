¡Bombazo! River llegó a un acuerdo por un jugador de la Selección argentina: qué falta para cerrar el fichaje

River Plate se movió por un futbolista de la Selección argentina y logró acordar los términos para una transferencia con el club dueño de su pase.

River llegó a un acuerdo para incorporar a un jugador de la Selección argentina.

Mientras en suelo norteamericano se desarrolla el Mundial 2026, River Plate se encuentra plenamente enfocado en la pretemporada para el segundo semestre del año. Y uno de los principales focos es el mercado de pases para tener un plantel más competitivo que pueda pelear en todos los frentes, tanto los nacionales como en el internacional.

Uno de los aspectos que más quiere reforzar el Chacho Coudet es el ofensivo y apuntó a nombres de jerarquía, como Giovanni Simeone o Ángel Correa. Pero al no poder concretar a ninguno de los dos, pusieron todas sus fichas en un jugador de la Selección argentina que actualmente está disputando la Copa del Mundo.

River y Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo por Thiago Almada Si Thiago Almada da el ok, se convertirá en refuerzo de River al finalizar el Mundial 2026. @thiago_almada23 Se trata de Thiago Almada, quien junto con su representante ya había tenido hace unas semanas una reunión con Enzo Francescoli y Pablo Langoria, y las conversaciones fueron positivas. Pues bien, según adelantó Bolavip, en las últimas horas dirigentes millonarios se reunieron con los del Atlético de Madrid y lograron llegar a un acuerdo para transferirlo una vez que finalice el Mundial.

El mismo consiste en pagar unos 20 millones de euros por el 50% de su pase. Ya con ambos clubes en sintonía, lo único que faltaría para hacer efectivo el traspaso es que el propio futbolista dé el visto bueno. Por lo tanto, si da el "ok", en menos de un mes se calzará la banda roja.