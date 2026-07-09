¿Están recibiendo Messi y Argentina un trato favorable en el Mundial?

Argentina está dejándolo todo para defender su título mundial y necesitó hacerlo.

Tras esperarse que la Albiceleste arrasara con Cabo Verde y Egipto en las dos primeras rondas eliminatorias, tuvo que luchar con uñas y dientes para conseguir victorias por 3-2 en ambos partidos.

Pero la victoria ante Egipto tuvo un trasfondo polémico, ya que la nación africana pidió a la FIFA que expulsara del torneo a los árbitros responsables de su derrota en octavos de final.

Egipto alegó parcialidad a favor de Argentina y favoritismo hacia su jugador estrella, Lionel Messi.

Después del partido, el entrenador Hossam Hassan declaró que Egipto había sido "tratado injustamente" y había "sufrido una injusticia".

Hassan luego señaló que la FIFA tiene algún tipo de parcialidad.

"Quizás querían mantener al campeón del mundo en la competencia. Quizás querían que Messi siguiera en la lucha", dijo.

BBC Sport analiza si hay algo de cierto en la teoría que apunta a que todo está preparado para que Argentina tenga éxito.

¿Tienen fundamento las quejas de Egipto?

Getty Images El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, fue amonestado por protestar tras el gol de la victoria de Argentina.

Es fácil comprender por qué Egipto se siente tan frustrado tras la derrota del martes por 3-2.

Los africanos ganaban 0-2 a falta de 11 minutos para el final y estaban a un paso de una histórica primera aparición en cuartos de final.

Pero todo salió mal cuando Argentina reaccionó con fuerza, dio vuelta el partido y marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

Egipto afirma que hubo algo más sospechoso. Atribuyen su eliminación a "graves errores arbitrales" y a un "doble rasero" por parte del árbitro francés François Letexier y su equipo.

A los Faraones les anularon un gol tras la intervención del VAR.

También aseguran que el tercer gol de Argentina debería haber sido anulado y que, en su lugar, se debería haber pitado un penal a su favor.

El brillante gol de Mostafa Zico fue anulado después de que Marwan Attia fuera penalizado por pisar el pie de Lisandro Martínez al inicio de la jugada.

Fue una decisión polémica, pero iban ganando 1-0 y marcaron un segundo gol nueve minutos después. Es imposible saber si el partido hubiera tenido un desenlace diferente si el gol de Zico hubiera sido válido.

Egipto cree que hubo dos posibles penales a su favor antes de que Enzo Fernández marcara de cabeza el gol de la victoria.

Hamdi Fathy cayó al suelo y dijo que Alexis Mac Allister lo sujetó, algo que no quedó claro en las repeticiones, mientras que Mohamed Salah sintió que Julián Álvarez lo hizo tropezar.

Existen algunas similitudes entre las situaciones de Martínez y Salah, con contacto pie con pie, pero no las suficientes como para que el referí sancionara la jugada con un penal.

Egipto habría tenido más posibilidades de que le anularan el gol si Salah hubiera estado fuera del área. El VAR simplemente habría juzgado una falta, como ocurrió con Martínez, en lugar de tener que cobrar penal.

¿Polémico? Sin duda. Pero difícilmente constituye una prueba de una conspiración a favor de Messi.

Francia se enfrentará a un equipo completo de árbitros argentinos

Echa un vistazo a los partidos de cuartos de final del jueves entre Francia y Marruecos.

Por primera vez en este Mundial, todo el equipo arbitral sobre el terreno de juego —juez principal, los dos asistentes, cuarto árbitro y suplente— procede del mismo país.

Y ese país es Argentina.

En las otras dos ocasiones en las que el argentino Facundo Tello fue designado para impartir justicia en este Mundial, el cuarto árbitro y el suplente fueron primero de Arabia Saudita y luego de Colombia.

El argumento de quienes ven una conspiración es que Argentina quiere que Francia quede eliminada. Al fin y al cabo, ambos son favoritos en la Copa.

Este es uno de los partidos más importantes de la carrera de Tello, su segundo encuentro consecutivo de cuartos de final en Mundiales.

Un árbitro de tan alto nivel no va a actuar sin la máxima integridad.

Pero la percepción suele ser igual de importante, y nombrar árbitros argentinos para el partido contra Francia en los cuartos de final no da una buena imagen.

Messi evita la tarjeta roja y anota cinco goles

Getty Images Lionel Messi evitó la revisión del VAR por una jugada similar a la que provocó la expulsión de Folarin Balogun.

Recuerda el inicio del torneo y la posible tarjeta roja para Messi.

Messi ni siquiera recibió una tarjeta amarilla por su jugada sobre el capitán de Argelia, Aïssa Mandi.

La semana pasada tuvo lugar uno de los incidentes más sonados de este Mundial.

El estadounidense Folarin Balogun fue expulsado tras la revisión del VAR contra Bosnia en circunstancias similares. Ambos atacaron a la pantorrilla del rival.

Estados Unidos puede haber hecho hincapié en este punto cuando luchó por que se levantara la prohibición impuesta a Balogun.

Si Messi hubiera sido expulsado, no habría marcado sus dos goles contra Argelia, ni el doblete contra Austria, ya que habría sido sancionado, a menos que la FIFA decidiera aplicar el artículo 27, como hizo con Balogun.

Messi tampoco habría estado disponible para el último partido de la fase de grupos contra Jordania, en el que volvió a marcar.

Eso le resta cinco de los ocho goles que ha anotado en el torneo.

¿Fue esto un trato especial para Messi?

Cómo Infantino se ha asegurado en el pasado de que Messi juegue

Getty Images Lionel Messi ha marcado ocho goles en este Mundial y es el máximo goleador histórico de la competición, con 21 tantos.

Al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, parece gustarle tener a Messi en sus torneos.

Tomemos como ejemplo la primera Copa Mundial de Clubes que se celebró el año pasado en EE.UU.

Hubo un pequeño retraso antes de que se confirmara qué equipo del país anfitrión participaría.

¿Acaso no serían los campeones de 2025? Después de todo, este es un torneo para los mejores equipos, basado en méritos definidos.

Casi, pero no del todo.

El Inter de Miami ganó el Supporters' Shield (Escudo de los Aficionados) de la liga estadounidense de fútbol (MLS, por sus siglas en inglés) en 2024. Ese reconocimiento se otorga al equipo con más puntos.

Pero fue el LA Galaxy el que finalmente se coronó campeón, al ganar en eliminatorias.

Sin embargo, el Inter de Miami fue seleccionado para el Mundial de Clubes.

Eso permitió a Messi jugar en el partido inaugural, en el estadio Hard Rock de Miami, contra el Al Ahly.

El cuadro del Mundial favorece a Argentina

La FIFA introdujo un pequeño pero significativo cambio en el sorteo del Mundial en diciembre.

Los cuatro primeros países del ranking mundial de la FIFA (Francia, Argentina, España e Inglaterra) fueron sorteados en cuadrantes separados.

Si esos países quedaban primeros en sus respectivos grupos, como de hecho lo hicieron, no se podían enfrentar hasta las semifinales.

Francia y España están en una mitad del cuadro y se encaminan a enfrentarse en semifinales, mientras que Argentina e Inglaterra están en la otra mitad.

La idea es limitar la posibilidad de que se produzcan partidos estelares al principio del torneo.

Pero, dependiendo de cómo queden los grupos, también les ofrece a esos países un camino más favorable.

En las dos primeras rondas eliminatorias, solo hubo dos enfrentamientos entre los 10 mejores del mundo: Países Bajos contra Marruecos y España contra Portugal.

Argentina parece haber tenido el camino más fácil, a pesar de que solo venció a Cabo Verde (67º en el mundo) y a Egipto (29º) por 3-2.

El siguiente rival en cuartos de final es Suiza (19º).

Inglaterra no se enfrentará a ninguno de los diez mejores a menos que se mida con Argentina en la posible semifinal. Sí tuvo que vencer a México (14º) en el Estadio Azteca.

España ha vencido a Portugal (5º) y ahora se enfrenta a Bélgica (9º), mientras que Francia se mide con Marruecos (7º) en cuartos de final.

A Argentina le ha tocado la mejor parte en este sentido.

¿Están los árbitros mostrando menos amarillas a Argentina?

Los cuartos de final conllevan un riesgo. Diecisiete jugadores están a una tarjeta amarilla de quedar fuera de una posible semifinal.

Argentina no corre tanto peligro, ya que solo Gonzalo Montiel está en riesgo de perderse la semifinal contra Inglaterra o Noruega.

El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, tiene a cuatro jugadores amonestados, entre ellos jugadores clave como Jude Bellingham y Declan Rice.

Noruega, que es el país con menos tarjetas amarillas, solo tiene a Antonio Nusa amonestado.

Para evaluar esto, es necesario tener en cuenta cuán "sucio" ha sido el juego del equipo. ¿Coincide el número de tarjetas amarillas con el número de faltas?

Argentina ha recibido una tarjeta amarilla cada 19,7 faltas.

Solo tres equipos —República Checa (37,0), Noruega (24,0) y Túnez (27,0)— tienen una proporción de tarjetas amarillas por falta más alta.

De los equipos que siguen en carrera, Inglaterra ha sido la que ha recibido el trato más severo, con una tarjeta amarilla cada 7,7 faltas.

Argentina ha cometido más faltas que Inglaterra, pero ha recibido la mitad de tarjetas amarillas.

Esto podría sugerir que Argentina recibe un trato más favorable en comparación con la cantidad de faltas que comete.

Los penaltis se siguen acumulando a favor de Argentina

Cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en 2022, estableció un nuevo récord en el proceso.

Los cinco penaltis que pitaron a su favor fueron la mayor cantidad para un equipo en un solo torneo.

En 2026, volverán a liderar la tabla con tres penales, aunque Messi ha fallado dos de ellos, contra Austria y Egipto.

Inglaterra y Suiza han sido beneficiados con dos, mientras que Bélgica, Francia y Noruega han recibido uno cada uno.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC