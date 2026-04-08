El inesperado regreso de Germán Pezzella en River tras ocho meses sin jugar por una grave lesión

El defensor campeón del mundo volvió tras su lesión ligamentaria y tuvo que entrar de urgencia en el debut por Sudamericana.

Ante la necesidad, por la precoz expulsión de Martínez Quarta, Germán Pezzella volvió a jugar después de casi ocho meses.

Germán Pezzella volvió a ponerse la camiseta de River después de ocho meses sin jugar y lo hizo en un contexto totalmente inesperado. El defensor ingresó de urgencia en el arranque del partido ante Blooming, tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta, y marcó su regreso oficial luego de una larga recuperación.

El encuentro, correspondiente al debut en la Copa Sudamericana, se torció rápidamente para el equipo de Eduardo Coudet. Antes de los cinco minutos, Martínez Quarta vio la roja directa tras una infracción como último recurso, lo que obligó al DT a modificar de inmediato el planteo.

La temprana expulsión de Martínez Quarta en River La expulsión prematura de Martínez Quarta en River La expulsión prematura de Martínez Quarta en River. DSports Ante ese escenario, Coudet no dudó y mandó a Pezzella a la cancha. El central de 34 años reemplazó a Ian Subiabre para recomponer la defensa y armar nuevamente una línea de cuatro en el fondo, resignando peso ofensivo para sostener el equilibrio del equipo.

La decisión llamó la atención, ya que el exdefensor de la Selección argentina no sumaba minutos desde el 9 de agosto de 2025, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante Independiente. Días después, el 18 de ese mes, fue operado y comenzó un largo proceso de recuperación.