Aseguran que Diego Milito se siente "traicionado" por Costas tras su salida de Racing: el motivo

Racing Club atraviesa horas explosivas tras la salida de Gustavo Costas . Aunque la ruptura parecía haberse dado en buenos términos, en las últimas horas trascendió que Diego Milito quedó muy molesto por cómo terminó manejándose la situación y aseguran que se siente "traicionado" por el entrenador.

La prematura eliminación de la Academia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana terminó siendo el golpe definitivo para un ciclo que ya venía muy desgastado. El empate 2-2 frente a Caracas en Avellaneda aceleró la decisión de la dirigencia, que este sábado le comunicó oficialmente a Costas que no seguiría en el cargo.

El propio entrenador había reconocido después de ese partido que el semestre del equipo fue "muy malo" y asumió responsabilidades por el presente futbolístico. Sin embargo, también dejó un mensaje dirigido a la dirigencia cuando pidió definir qué clase de mercado de pases iba a afrontar el club. “Tenemos que ver si el club está dispuesto a gastar”, deslizó.

La relación entre Milito y Costas nunca terminó de consolidarse del todo. Aunque ambos son ídolos de Racing , desde adentro del club siempre entendieron que el vínculo estaba más sostenido por la necesidad y el contexto que por una verdadera coincidencia futbolística. Milito asumió como presidente apenas un mes después de la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y sostener a Costas parecía inevitable por el respaldo popular que tenía el DT.

Pero el 2026 fue un golpe tras otro para la Academia. Racing estuvo cerca de quedar eliminado en la primera fase del Torneo Apertura, después quedó afuera ante Rosario Central en cuartos de final y también sufrió una eliminación histórica en la Sudamericana, donde ya no tiene chances pese a que todavía debe jugar la última fecha frente a Independiente Petrolero. Mientras que el 31 de mayo jugará en Jujuy, ante Defensa y Justicia, por los 16avos de Copa Argentina.

Por qué Milito se siente traicionado por Costas tras su salida de Racing

Milito y Costas Aseguran que Diego Milito quedó muy molesto por cómo se manejó públicamente la información de la salida de Gustavo Costas. @davellaneda77

La reunión decisiva se llevó adelante este sábado por la mañana en las oficinas del Cilindro. Allí, Milito y Sebastián Saja le comunicaron personalmente a Costas que la decisión ya estaba tomada. Según trascendió, el entrenador aceptó el desgaste y ambas partes habrían acordado inicialmente una salida consensuada.

Incluso, la idea era que Costas dirigiera los últimos dos partidos del semestre y luego realizara una conferencia de prensa junto al presidente para anunciar oficialmente el final del ciclo. Sin embargo, todo cambió después de que públicamente trascendiera que Racing había decidido echarlo.

Según informó el periodista Daniel Avellaneda, en la dirigencia cayó muy mal cómo quedó expuesta la situación y Milito sintió que el entrenador terminó instalando públicamente que fue despedido unilateralmente. Ahí apareció el fuerte malestar del presidente, que hoy se siente “traicionado” por cómo se manejó el cierre de la historia entre ambos.

Ahora, Racing deberá resolver también la cuestión contractual, ya que Costas había renovado a comienzos de año hasta diciembre de 2028 y todavía le restan dos años y medio de vínculo.