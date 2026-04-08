¡Bombazo! River cerró a su primer refuerzo para junio: es un argentino que juega en Europa

En las últimas horas, la dirigencia de River llegó a un acuerdo de palabra por un importante futbolista que pidió Eduardo Coudet y era prioridad absoluta.

El día del debut de River en la Copa Sudamericana (visitará a Blooming de Bolivia a las 21:30) llegó acompañada de una noticia bomba que, además, impacta de lleno al fútbol argentino. Este miércoles, la dirigencia logró un acuerdo de palabra por el jugador de renombre que tanto anhelaba Eduardo Coudet.

Bomba en River: hay acuerdo por Giovanni Simeone Se trata de Giovanni Simeone, el delantero de 30 años que surgió en el Millonario e hizo casi toda su carrera en el fútbol europeo, más precisamente en la Serie A, donde actualmente juega en el Torino. La noticia fue confirmada por Germán Balcarce, periodista que cubre el día a día de River en DSports Radio.

En febrero de este, el club de Turín le pagó 8 millones de euros al Napoli para quedarse con la ficha del hijo mayor del Cholo luego de un breve préstamo. Y si bien tiene contrato hasta mediados de 2028, estarían dispuestos dejarlo ir después del Mundial si reciben una oferta que se acerque a dichos números.

Giovanni Simeone Torino @TorinoFC_1906 Qué falta para que se cierre el traspaso La clave en la negociación está en la postura del goleador, que tiene ganas de volver a la Argentina para tener revancha en River. En ese sentido, las partes llegaron a un rápido entendimiento por su vínculo y ahora solo resta el acuerdo final con el Torino de Italia para sellar la transferencia, algo que no sería un problema dado a la voluntad de las partes.