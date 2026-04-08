Conmebol le abrió un expediente a Barcelona de Ecuador, rival de Boca en la Libertadores: el fuerte motivo

Tras la derrota como local ante Cruzeiro, el árbitro del partido presentó un informe que podría decantar en duras sanciones para el club de Guayaquil. ¿Qué pasó?

Benedetto debutó en la Libertadores con Barcelona de Ecuador: derrota ante Cruzeiro en Guayaquil.

La Copa Libertadores recién arranca, pero ya suma un foco de conflicto que, casualmente, podría impactar directamente en el grupo de Boca. Es que, tras el 0-1 ante Cruzeiro, Barcelona de Ecuador quedó en la lupa de la Conmebol por un hecho grave que podría traer consecuencias deportivas.

Atento, Boca: Conmebol podría sancionar a Barcelona de Ecuador para la Libertadores La derrota ante los brasileños en el debut no fue el único dolor de cabeza para el conjunto de Guayaquil. Más allá del resultado, la situación se desmadró cuando un grupo de hinchas del equipo local agredió a la terna arbitral al finalizar el encuentro, en la zona de acceso a vestuarios.

El árbitro Juan Benítez dejó constancia de lo sucedido en su informe, detallando que tanto él como sus asistentes fueron violentados mientras abandonaban el campo de juego. A raíz de esto, el organismo sudamericano activó el protocolo disciplinario: abrió un expediente y ahora espera el descargo formal de Barcelona.

Barcelona de Ecuador, a la Libertadores: eliminó a Botafogo en la Fase 2. Barcelona de Ecuador llegó a la Libertadores tras eliminar a Botafogo en la Fase 2 del Repechaje. Foto: @BarcelonaSC Las posibles sanciones Recién después de esa instancia se definirá qué tipo de sanción corresponde aplicar. En lo económico, el club podría afrontar una multa que parte desde los 15 mil dólares, aunque no se descarta que el monto crezca considerablemente (podría llegar a los US$ 115.000).