El impactante elogio de un Balón de Oro a Juan Román Riquelme: "Por él daba gusto pagar una entrada"

Uno de los jugadores más influyentes del fútbol moderno se sacó el sombrero con la figura de Riquelme y explicó qué sintió la única vez que lo enfrentó.

No muchos jugadores lograron generar una admiración eterna como Juan Román Riquelme. Dueño de un talento único y de una manera distinta de entender el juego, el ídolo de Boca dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y trascendió la frontera, donde figuras de talla mundial también lo tienen como referencia.

Es el caso de Luka Modric, el legendario mediocampista croata que conquistó seis Champions con la camiseta del Real Madrid y no se olvida de la figura de El Torero (así lo apodada el difunto relator Marcelo Araujo), a quien tuvo la suerte de enfrentar en su debut absoluta con su selección en 2006.

El desopilante recuerdo de Modric sobre Juan Román Riquelme en Argentina-Croacia de 2006 En diálogo con Mundo Deportivo, el volante del Milan rememoró aquella primera experiencia internacional y reveló una advertencia de su entrenador en la previa. me dijo que mi tarea sería difícil en nuestro siguiente partido contra Argentina. Me reí en ese momento y le dije que tendríamos un partido duro contra un gran equipo como Argentina, pero que estábamos acostumbrados a partidos difíciles, así que no había necesidad de preocuparse”, comenzó contando entre risas, sin imaginar lo que vendría después.

Luka Modric, un gran guerrero Foto: EFE Luka Modric es uno de los jugadores más emblemáticos de toda la historia de Croacia. Foto: EFE Y claro, el aviso tomó sentido cuando empezó a rodar la pelota en aquel amistoso. “Su cara mostró confusión en ese momento y yo no sabía la razón. Pero, cuando fuimos a ese partido y vi a Riquelme, entendí que él era la razón del miedo del entrenador”, reveló Modric, dejando en evidencia el impacto inmediato que le generó el enganche argentino.

Los tremendos halagos del croata Lejos de quedarse en una anécdota, el croata profundizó en lo que hacía distinto a Román. “Lo que más admiraba de Riquelme era que cada vez que tenía la pelota, realizaba un escáner visual del campo, desde el más cercano, al más lejano espacio. Siempre estaba tratando de encontrar una opción para un pase, ya sea para generar un gol o para escapar de la presión del rival”, explicó.