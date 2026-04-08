El impactante elogio de un Balón de Oro a Juan Román Riquelme: "Por él daba gusto pagar una entrada"
Uno de los jugadores más influyentes del fútbol moderno se sacó el sombrero con la figura de Riquelme y explicó qué sintió la única vez que lo enfrentó.
No muchos jugadores lograron generar una admiración eterna como Juan Román Riquelme. Dueño de un talento único y de una manera distinta de entender el juego, el ídolo de Boca dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y trascendió la frontera, donde figuras de talla mundial también lo tienen como referencia.
Es el caso de Luka Modric, el legendario mediocampista croata que conquistó seis Champions con la camiseta del Real Madrid y no se olvida de la figura de El Torero (así lo apodada el difunto relator Marcelo Araujo), a quien tuvo la suerte de enfrentar en su debut absoluta con su selección en 2006.
El desopilante recuerdo de Modric sobre Juan Román Riquelme en Argentina-Croacia de 2006
En diálogo con Mundo Deportivo, el volante del Milan rememoró aquella primera experiencia internacional y reveló una advertencia de su entrenador en la previa. me dijo que mi tarea sería difícil en nuestro siguiente partido contra Argentina. Me reí en ese momento y le dije que tendríamos un partido duro contra un gran equipo como Argentina, pero que estábamos acostumbrados a partidos difíciles, así que no había necesidad de preocuparse”, comenzó contando entre risas, sin imaginar lo que vendría después.
Y claro, el aviso tomó sentido cuando empezó a rodar la pelota en aquel amistoso. “Su cara mostró confusión en ese momento y yo no sabía la razón. Pero, cuando fuimos a ese partido y vi a Riquelme, entendí que él era la razón del miedo del entrenador”, reveló Modric, dejando en evidencia el impacto inmediato que le generó el enganche argentino.
Los tremendos halagos del croata
Lejos de quedarse en una anécdota, el croata profundizó en lo que hacía distinto a Román. “Lo que más admiraba de Riquelme era que cada vez que tenía la pelota, realizaba un escáner visual del campo, desde el más cercano, al más lejano espacio. Siempre estaba tratando de encontrar una opción para un pase, ya sea para generar un gol o para escapar de la presión del rival”, explicó.
“Recuerdo que corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña. Era capaz de hacerme caer delante de él cada vez que estaba cerca de mí y yo lo veía irse tan fácilmente. Fue un gran jugador”, reconoció, todavía sorprendido por aquella actuación.
Como cierre, Modric dejó una frase que resume todo: “Yo lo admiraba mucho. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”. Un elogio de peso, que toma aún más valor viniendo de un Balón de Oro (lo ganó en 2018). Además, en aquel Argentina-Croacia de 2006 compartió cancha con Lionel Messi, a quien siempre definió como “el mejor jugador de la historia”.