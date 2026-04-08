Las bombas de Tomás Marchiori tras volver al arco de Vélez: "Por momentos tengo mucha frustración y bronca"

El arquero regresó a la titularidad en la goleada por 4-1 de Vélez ante Deportivo Armenio por Copa Argentina y al hablar sobre su presente, no se quedó callado.

Tras sufrir dos derrotas al hilo en el Torneo Apertura, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto se recuperó con una contundente goleada por 4-1 sobre Deportivo Armenio en los 32vos de final de la Copa Argentina. Con un doblete de Andrada, un tanto de Quirós y otro de Godoy, el Fortín no le tuvo piedad al equipo que milita en la Primera B Metropolitana y avanzó a la siguiente instancia donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/2041658411994001534&partner=&hide_thread=false Victoria y pase de ronda 16avos @Copa_Argentina.



A ganar el lunes en casa, Fortín #JuegaVélez pic.twitter.com/7TInco5kDf — Vélez Sarsfield (@Velez) April 7, 2026 Para este partido, el Mellizo decidió que Tomás Marchiori, arquero que fue titular en el cuadro de Liniers durante todo el 2025, sea titular por encima de Álvaro Montoro. Esta decisión llamó un poco la atención debido a que el golero que conquistó los títulos de Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional y Argentina 2025 no había sumado minutos en lo que iba del 2026 y esto se dio justo cuando el colombiano cometió groseros errores en el peor momento de la temporada para el Fortín.

Las bombas de Tomás Marchiori tras volver a ser titular en Vélez Tras el final del partido, Marchiori habló en diálogo con TyC Sports y lanzó unas declaraciones bombas al admitir no encontrarse a gusto con la situación: "Fue una situación difícil, más que nada por lo que es el puesto. Cuando a uno le toca jugar, normalmente lo hace de una forma consecutiva, y cuando no... es muy difícil, y más también en el nivel en el que se encuentra en este momento mi compañero. Pero bueno, me toca aportar mi granito de arena de donde me toca, siempre lo hice, siempre la peleé de atrás, a mí nunca nadie me regaló nada. Volveré a luchar para tratar de defender este arco, que es tan importante", comenzó.

"Ahora tratando de disfrutar, siendo consciente de que puede pasar cualquier cosa. Trato de disfrutar cada momento acá en Vélez para irme con una etapa feliz y linda, y seguir logrando cosas acá en el club. Esto es mucho de la cabeza, mucho del día a día, mucha frustración por momentos, mucha bronca, pero es así", continuó.

Las bombas de Tomás Marchiori tras volver al arco de Vélez X @TyC_Sports "Si uno no trabaja la cabeza no se puede dedicar a esto. Así que lo trabajo permanentemente, sobre todo con el apoyo de mi familia, que está en los momentos buenos y malos, y en los compañeros que están siempre alentando para que uno no baje los brazos y siga entrenando fuerte. Trato de estar feliz, de estar contento, de disfrutar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y sumar donde me toca en todo momento", cerró.