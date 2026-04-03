En un partidazo, Gimnasia lo dio vuelta y se impuso de manera agónica por 3-2 sobre Vélez

La era Darío Franco como DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó con el pie derecho. Por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 , dio vuelta un 0-2 en contra el Víctor Legrotaglie y se impuso 3-2 sobre el duro Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, que llegaba como puntero de la Zona A.

El Lobo salió dormido a la cancha y se vio rápidamente dos goles abajo en el marcador por los tantos de Florián Monzón y Manuel Lanzini antes de los 10 minutos. Sin embrago, con el avanzar del partido, reaccionó. Ezequiel Muñoz descontó en la última jugada del primer tiempo, Agustín Módica marcó la igualdad a los 81' y Emanuel Mammana sentenció la remontada con un gol en contra en tiempo de descuento.

El Fortín marcó el ritmo desde el inicio con eficacia y claridad: en su primera llegada, Monzón abrió el marcador con un remate potente y, antes de los 10', una acción colectiva terminó en el gol de Lanzini para ampliar la diferencia.

El gol de Monzón para el 1-0 de Vélez

El equipo generó varias situaciones, con otra intervención de Monzón que pasó cerca y una chance de Valdés que exigió a Mondino, mientras Gimnasia mostró dificultades para responder, aunque probó con Módica, Andrada, Ulises Sánchez y Lencioni, todos sin éxito ante un firme Montero.

LANZINI Y OTRO GOLAZO PARA EL 2-0 DE VÉLEZ ANTE GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3ak43xtgTp

Sobre el cierre de la primera etapa, el Pituco encontró el descuento con un cabezazo de Muñoz tras un tiro libre ejecutado por Lencioni, lo que mantuvo el partido abierto pese al control visitante.

El gol de Muñoz para el descuento de Gimnasia

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El complemento presentó otro desarrollo: Vélez bajó la intensidad y Gimnasia asumió la iniciativa, aunque con desorden.

Módica avisó con un cabezazo a los 12 minutos y luego el ingresado Simoni estuvo cerca del empate con un remate que Montero contuvo en dos tiempos; el arquero volvió a responder ante un disparo de Lencioni, sosteniendo a su equipo. Tras un córner, Módica conectó de cabeza y selló el empate, reflejo del crecimiento mendocino frente a un rival sin la solidez inicial.

El gol de Módica para el empate de Gimnasia

El gol de Módica para el empate de Gimnasia

En el cierre, un centro sin peligro terminó con Mammana empujando la pelota contra su propio arco, lo que desató la explosión en el Víctor Legrotaglie.

El gol en contra de Mammana que le dio el triunfo a Gimnasia

El gol en contra de Mammana que le dio el triunfo a Gimnasia

De este modo, Gimnasia logró su primera remontada en lo que vas del 2026, cortó una racha de 7 partidos sin ganar y logro repuntar en las tablas de posiciones. Con este triunfo alcanzó los 12 puntos y trepó provisoriamente al 11° puesto en la Zona A del Apertura, al 23° en la Anual y al 28° en la de Promedios.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Gimnasia - Vélez Sarsfield