Qué necesita River para clasificarse a octavos de la Sudamericana tras el empate agónico con Bragantino

River Plate dejó pasar la chance de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana . El equipo de Eduardo Coudet empató 1-1 ante Red Bull Bragantino de Brasil y la definición del Grupo H quedó abierta hasta este jueves o directamente se estira la definición a la última jornada.

Más allá de la bronca por no haber podido asegurar el pase, el resultado dejó al Millonario en una posición favorable: sigue dependiendo de sí mismo para terminar como líder de la zona y avanzar directamente a los octavos de final del torneo continental.

Con este panorama, River se clasificará si suma al menos un empate frente a Blooming en el Monumental durante la última fecha. Ese resultado le alcanzará para garantizarse el primer puesto del grupo, sin importar lo que ocurra en los otros partidos.

Incluso, la clasificación podría concretarse antes de volver a jugar. Si Carabobo no logra vencer a Blooming este jueves, ya no tendrá chances matemáticas de alcanzar a River y el equipo argentino quedará automáticamente clasificado.

El encuentro entre Blooming y Carabobo cerrará la quinta fecha del Grupo H y puede modificar el escenario de la definición. Si el conjunto venezolano gana, llegará a 9 puntos y meterá presión en la pelea por la cima, aunque River seguirá dependiendo de sí mismo en la última jornada.

Además, aun en caso de un triunfo de Carabobo, el Millonario también podría clasificarse en caso de una victoria o un empate ante Blooming en el Monumental. O si los venezolanos dejan puntos en el camino frente a Bragantino en la última fecha. Por eso, el empate agónico de esta noche terminó siendo un resultado valioso para River, que quedó a un paso de meterse entre los mejores 16 de la Copa Sudamericana.

Así se juega la última fecha

River Blooming EFE Julio Vila, defensor de Blooming va al piso ante la presencia de Sebastián Driussi, autor del 1-0 de River. EFE