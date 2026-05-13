Con Darío Franco confirmado, Gimnasia quiere romper el mercado y va por refuerzos de peso

Tal como adelantó este medio en la jornada del martes, finalmente Darío Franco continuará como entrenador de Gimnasia y Esgrima . El cordobés estampó la firma este miércoles y seguirá ligado al Lobo hasta diciembre de 2026, en una clara apuesta de la dirigencia por sostener el proyecto deportivo que viene peleando con buenos resultados en el Torneo Apertura.

Con la continuidad del DT ya asegurada, ahora toda la atención en el Parque apunta al armado del plantel para la segunda parte de la temporada. La intención de la dirigencia es reforzar puestos claves y darle al entrenador un equipo competitivo para ir en busca del gran objetivo: asegurar la categoría.

Uno de los nombres que aparece arriba de la mesa es el de Vicente Poggi. El interés de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es concreto, aunque las negociaciones con Club Godoy Cruz Antonio Tomba no serían sencillas. Según pudo averiguar este medio, desde el Tomba habrían pedido un canje que incluía a Brian Ferreira y Nicolás Romano, una propuesta que inicialmente fue rechazada desde el Parque.

Por eso, la negociación hoy aparece prácticamente caída, aunque desde la otra vereda aseguran que el principal problema fue económico y que en Gimnasia consideran elevado el valor pretendido por el mediocampista uruguayo.

Otro de los grandes anhelos del mercado es Mateo Mendoza. El defensor de Godoy Cruz gusta mucho en el cuerpo técnico de Darío Franco, pero su llegada asoma muy complicada. En el Tomba están dispuestos a venderlo, aunque solamente por el valor total de su ficha, que actualmente rondaría los 3,5 millones de euros. Una cifra prácticamente inaccesible para cualquier club de nuestra provincia.

Mateo Mendoza, el goleador que tuvo Godoy Cruz en la recta final del año. Foto: Instagram Mateo Mendoza es el gran anhelo de Gimnasia. Prensa Godoy Cruz

Mientras tanto, en el Parque también hubo definiciones importantes respecto al actual plantel. Desde Gimnasia desmintieron la salida de Lencioni, futbolista que tendría propuestas desde Brasil, y además aseguraron que Saavedra continuará en el club salvo que aparezca una oferta importante del exterior.

En paralelo, el mercado también podría traer salidas sensibles. Brian Ferreira es uno de los futbolistas más buscados del equipo y ya despertó el interés de varios clubes importantes de la Primera Nacional. Entre ellos aparecen Colón de Santa Fe y Godoy Cruz Antonio Tomba.

Con el entrenador confirmado y la base del plantel encaminada, ahora el desafío para el Lobo será reforzarse de la mejor manera posible. La dirigencia apunta a incorporar un marcador central, un volante central, un volante por afuera y un delantero de área para afrontar una segunda parte en la que el objetivo será mantener la categoría y quedarse un año más en Primera.