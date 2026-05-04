Pese a ganar, la continuidad de Darío Franco en el Lobo no está asegurada
Pese a ganar, el futuro de Darío Franco en Gimnasia es incierto; la dirigencia evaluará al cuerpo técnico por el juego y decisiones que generan dudas.
Pese al triunfo reciente y a una cosecha de 19 puntos en la primera parte del año, la continuidad del entrenador de Gimnasia y Esgrima no está asegurada. La comisión directiva ya definió que mantendrá una reunión con el cuerpo técnico una vez finalizado el semestre para evaluar su futuro de cara a la segunda mitad de la temporada, donde el DT es un tema clave.
Según se informó en el programa Titulares y Suplentes de MDZ Radio, el periodista Mauro Velazco adelantó que, si bien los números son positivos, existen dudas puertas adentro sobre el rumbo futbolístico del equipo.
El rumbo futbolístico de Darío Franco en Gimnasia
El principal cuestionamiento pasa por las formas. Tanto hinchas como dirigentes consideran que el estilo de juego no se ajusta a la identidad histórica del club, un punto que ha generado incomodidad más allá de los resultados obtenidos en la tabla.
Además, la dura derrota 5-1 en el clásico ante Independiente aparece como otro de los factores que influyen en el análisis. A eso se suman algunas decisiones en la conformación del equipo y cambios de jugadores que tampoco terminaron de convencer.
Con este panorama, el futuro del entrenador quedará sujeto a una evaluación integral, en la que no solo pesarán los puntos, sino también el funcionamiento y la identificación con la idea futbolística del club.