Pese a ganar, la continuidad de Darío Franco en el Lobo no está asegurada

Pese a ganar, el futuro de Darío Franco en Gimnasia es incierto; la dirigencia evaluará al cuerpo técnico por el juego y decisiones que generan dudas.

Pese al triunfo reciente y a una cosecha de 19 puntos en la primera parte del año, la continuidad del entrenador de Gimnasia y Esgrima no está asegurada. La comisión directiva ya definió que mantendrá una reunión con el cuerpo técnico una vez finalizado el semestre para evaluar su futuro de cara a la segunda mitad de la temporada, donde el DT es un tema clave.

Según se informó en el programa Titulares y Suplentes de MDZ Radio, el periodista Mauro Velazco adelantó que, si bien los números son positivos, existen dudas puertas adentro sobre el rumbo futbolístico del equipo.





gimnasia defensa y justicia (9) Alf Ponce Mercado / MDZ El rumbo futbolístico de Darío Franco en Gimnasia El principal cuestionamiento pasa por las formas. Tanto hinchas como dirigentes consideran que el estilo de juego no se ajusta a la identidad histórica del club, un punto que ha generado incomodidad más allá de los resultados obtenidos en la tabla.

Además, la dura derrota 5-1 en el clásico ante Independiente aparece como otro de los factores que influyen en el análisis. A eso se suman algunas decisiones en la conformación del equipo y cambios de jugadores que tampoco terminaron de convencer.