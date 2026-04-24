Los entrenadores del clásico: todas la coincidencias entre Alfredo Berti y Darío Francio

El clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia no solo enfrentará a la Lepra y al Lobo dentro de la cancha. También pondrá cara a cara a dos entrenadores que tienen mucho más en común de lo que parece: Alfredo Berti y Darío Franco comparten origen, escuela futbolística y hasta una final decisiva que marcó sus carreras.

Ambos nacieron futbolísticamente en Newell's Old Boys, fueron formados en la histórica cantera rosarina y crecieron bajo una misma influencia: la escuela de Marcelo Bielsa. Ese ADN futbolero hoy se refleja en Mendoza, donde los dos conducen a los equipos que juegan en Primera y protagonizarán un clásico histórico.

Tanto Berti como Franco fueron volantes y construyeron su carrera desde una mirada similar del juego: equipos intensos, ordenados y con protagonismo. Los dos también emigraron al exterior tras su paso por Newell’s. Franco jugó en España y México, mientras que Berti pasó por Colombia y también tuvo su experiencia internacional antes de consolidarse como referente rojinegro.

Hace 12 años, Alfredo Berti dirigió a Newell´s durante cinco partidos en la Libertadores y terminó con saldo a favor.

Pero hay un antecedente que los une todavía más: la final de la Primera Nacional 2023. Allí, Alfredo Berti dirigía a Independiente Rivadavia y Darío Franco estaba al frente de Almirante Brown. Aquella noche en Córdoba terminó con triunfo azul por 2 a 0 y el ascenso histórico de la Lepra a Primera División. Fue una final caliente, pesada y decisiva. Berti ganó esa pulseada y escribió una de las páginas más grandes del club del Parque.

Hoy el escenario cambia, pero el duelo se repite. Berti llega más consolidado, con Independiente líder del torneo local, clasificado y además con gran presente internacional. Franco, en cambio, asumió hace pocas semanas en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, pero ya logró una reacción fuerte: sumó 7 de los últimos 9 puntos y le devolvió ilusión al Lobo.

Hay otra coincidencia: ninguno vive este partido como uno más. Los dos saben que los clásicos se explican menos con táctica y más con personalidad. Berti quiere confirmar la superioridad futbolística de su equipo. Franco busca el golpe que cambie todo.

El domingo, en el Gargantini, Mendoza verá mucho más que un partido entre Independiente y Gimnasia. Será también un choque de dos entrenadores formados en la misma escuela, con caminos parecidos, pero con una sola diferencia posible: uno festejará y el otro tendrá que mirar cómo el clásico se le escapa.