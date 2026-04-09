Alfredo Berti mete mano: Independiente Rivadavia rota pensando en la Copa Libertadores
La Lepra prepara cambios ante Argentinos Juniors: Berti cuidará titulares pensando en Fluminense y buscará evitar el desgaste físico.
Independiente Rivadavia empieza a jugar otro partido. No solo en la cancha, sino también en la planificación. Con el exigente calendario que impone la Copa Libertadores, Alfredo Berti tomó una decisión: rotar. Poco, lo justo para no exigir de más, pero rotar.
Para el duelo ante Argentinos Juniors, este sábado 11 de abril a las 15:30 en el estadio Bautista Gargantini, el entrenador comenzará a meter mano en el equipo titular con un objetivo claro: preservar piernas y evitar lesiones de cara al compromiso clave ante Fluminense.
Alfredo Berti mete mano en Independiente Rivadavia
En ese sentido, hay varios nombres que podrían salir del once. Entre ellos aparecen Gómez, Villa y Sartori, tres jugadores que vienen con mucho desgaste físico acumulado. A ellos podría sumarse algún volante, tal vez Matías Fernández como uno de los candidatos a descansar.
La idea del cuerpo técnico es dosificar cargas en un momento determinante de la temporada. Porque apenas unos días después, Independiente tendrá una parada de alto voltaje: el 16 de abril enfrentará a Fluminense por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
El mensaje es claro: competir en todos los frentes, pero con inteligencia.
Berti lo había anticipado. Para él, todos los partidos son importantes, pero también entiende que el calendario exige decisiones. Y en ese equilibrio entre rotación y rendimiento, la Lepra buscará sostener su buen momento sin perder de vista el gran objetivo internacional.
Se viene un recambio.
Y también, una prueba de carácter para todo el plantel.