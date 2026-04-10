¿Qué necesita la Lepra para clasificar el sábado? Está a un paso... y puede hacerlo ya

Independiente Rivadavia no solo ilusiona: está a punto de concretar. Y puede hacerlo ya.

El equipo de Alfredo Berti llega a la fecha 14 como líder de la Zona B y con un escenario inmejorable: si logra un resultado favorable este sábado ante Argentinos Juniors , podría transformarse en uno de los primeros clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura.

No es un detalle menor. En un campeonato donde clasifican los ocho mejores de cada zona a los playoffs, asegurar el pasaje con anticipación implica jugar con otra tranquilidad… y empezar a pensar en lo que viene.

independiente rivadavia bolivar libertadores galeria (16) Matías Fernández una pieza clave en el azul. Alf Ponce Mercado / MDZ

El contexto, además, potencia todo. Independiente no solo es puntero, sino que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente, peleando arriba en el torneo local y compitiendo en la Copa Libertadores.

La Lepra quiere clasificar el sábado ¿qué necesita concretamente?

La ecuación es clara: sumar. Un triunfo lo deja prácticamente adentro, sin depender de nadie. Incluso un empate podría alcanzarle dependiendo de otros resultados, pero la Lepra sabe que tiene todo servido para resolverlo por sí mismo, en su casa y con su gente.

Y ahí aparece otro factor: el Gargantini.

Porque el partido no es uno más. Es una oportunidad. De esas que marcan procesos. De esas que separan a los equipos que prometen de los que cumplen.

Independiente ya dio señales. Lidera, compite, responde.

Ahora le queda dar el golpe final.

Clasificar. Y empezar a jugar otro torneo.