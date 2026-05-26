Estudiantes recibe al DIM con la obligación de ganar para sellar su pase a octavos: hora y TV
Estudiantes de La Plata suma 6 puntos en el Grupo A y se juega su última bala contra Independiente Medellín, que es escolta de Flamengo con 7.
Estudiantes de La Plata buscará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba este martes a Independiente Medellín de Colombia por la última fecha del Grupo A del máximo certamen continental.
El partido tendrá lugar este martes desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará en el VAR. Además, el encuentro contará con la transmisión televisiva de Fox Sports.
Estudiantes se juega un mano a mano directo por la clasificación: debe ganar o ganar
El equipo de Alexander Medina llega a esta última fecha de la fase de grupos tras perder 1-0 ante Flamengo de Brasil, el pasado miércoles en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y, con este resultado y la victoria del DIM ante Cusco de Perú, cedió el segundo puesto y dejó la clasificación a resolverse este martes en La Plata.
Para este encuentro en el que deberá ganar para avanzar a los octavos de final, el entrenador uruguayo no contará con Tomás y Tiago Palacios, ambos suspendidos por alcanzar la tercera tarjeta amarilla. En sus lugares ingresarán Gastón Benedetti y Facundo Farias, en la defensa y el mediocampo respectivamente. Además, Media haría una tercera variante que sería el ingreso del colombiano Edwuin Cetré por Braian Aguirre en el extremo izquierdo del ataque de Estudiantes.
Por su parte, el equipo de Sebastián Botero llega a esta última fecha tras vencer 3-2 a Cusco, en condición de visitante, el pasado miércoles por la quinta fecha del máximo certamen continental. Debido a que es escolta con 7 puntos, uno más que el Pincha, con tan solo un empate le alcanzará para avanzar a los octavos de final de la Gloria Eterna.
Las probables formaciones y otros detalles del partido
- Copa Libertadores – Grupo A – Quinta fecha
- Estudiantes (LP) (Argentina) – Independiente Medellín (Colombia)
- Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.
- Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)
- VAR: Ulises Mereles (Paraguay)
- Horario: 21.30 TV: Fox Sports
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías, Alexis Castro, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.
Fuente: NA