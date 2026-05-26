Estudiantes recibe al DIM con la obligación de ganar para sellar su pase a octavos: hora y TV

Estudiantes de La Plata suma 6 puntos en el Grupo A y se juega su última bala contra Independiente Medellín, que es escolta de Flamengo con 7.

El partido tendrá lugar este martes desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará en el VAR. Además, el encuentro contará con la transmisión televisiva de Fox Sports.

Estudiantes se juega un mano a mano directo por la clasificación: debe ganar o ganar El equipo de Alexander Medina llega a esta última fecha de la fase de grupos tras perder 1-0 ante Flamengo de Brasil, el pasado miércoles en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y, con este resultado y la victoria del DIM ante Cusco de Perú, cedió el segundo puesto y dejó la clasificación a resolverse este martes en La Plata.

Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes ESPN

Para este encuentro en el que deberá ganar para avanzar a los octavos de final, el entrenador uruguayo no contará con Tomás y Tiago Palacios, ambos suspendidos por alcanzar la tercera tarjeta amarilla. En sus lugares ingresarán Gastón Benedetti y Facundo Farias, en la defensa y el mediocampo respectivamente. Además, Media haría una tercera variante que sería el ingreso del colombiano Edwuin Cetré por Braian Aguirre en el extremo izquierdo del ataque de Estudiantes.