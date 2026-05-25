El polémico "olvido" de Gustavo Costas en su carta de despedida a los hinchas de Racing

Gustavo Costas publicó una carta de despedida tras su salida como DT de Racing y hubo una llamativa ausencia en el mensaje que generó fuertes interpretaciones.

La despedida de Costas sigue generando repercusiones en el mundo Racing y un detalle de su mensaje hizo mucho ruido.

Gustavo Costas reapareció públicamente luego de su salida de Racing Club y compartió una extensa carta dirigida a los hinchas. Sin embargo, más allá del tono emotivo del mensaje, un detalle llamó poderosamente la atención y generó polémica en las redes sociales.

En el posteo, Costas agradeció "el cariño de siempre", destacó a "la gente que trabaja en el club" y mencionó especialmente a empleados de seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico. Pero hubo una ausencia que no pasó desapercibida: en ningún tramo del mensaje nombró a los futbolistas del plantel profesional.

Tampoco hizo referencia a Diego Milito ni a Sebastián Saja, quienes le comunicaron oficialmente que no seguiría en el cargo. Ese "olvido" de los jugadores (algo que no había pasado en su mensaje a los medios del domingo a la mañana) alimentó todavía más las versiones sobre una posible ruptura interna en el vestuario y diferencias con algunos referentes del plantel.

El mensaje de despedida de Gustavo Costas en su cuenta de Instagram El mensaje de despedida de Gustavo Costas "Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol", escribió el entrenador en su despedida, pocas horas después de la masiva muestra de apoyo que recibió en el estadio Presidente Perón.

Eso sí, Costas no se olvido de los empleados del club: También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre. La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón”.