El polémico video de Frank Fabra por el que los hinchas del DIM le hicieron la cruz: ¿se cae el pase?

Tras irse libre de Boca, Frank Fabra protagonizó un episodio que generó mucha bronca en los simpatizantes de Independiente Medellin, que piden que no se concrete su llegada.

Frank Fabra cerró su etapa en Boca y, con el pase en su poder, empezó a definir rápido su próximo paso. Después de diez años en Argentina, el lateral izquierdo eligió volver a Colombia y empezó a moverse para cerrar su regreso al Independiente Medellín, el club donde todo indicaba que iba a firmar tras una década.

De hecho, el colombiano de 34 años llegó a entrenarse en las instalaciones del DIM y el club publicó un divertido clip entre Juan Román Riquelme y Marcelo para preanunciar su llegada. Pero cuando parecía que estaba todo encaminado, el escenario cambió de golpe por un motivo inesperado.

A Frank Fabra lo grabaron cantando un tema de Atlético Nacional, el clásico rival del DIM En las últimas horas, trascendió un polémico video de Fabra cantando “El pregón verde”, un tema asociado a Atlético Nacional, el clásico rival. Claramente, el gesto del ex Boca cayó pésimo y enfureció a los hinchas en la vereda de enfrente.

Polémica con Frank Fabra en Colombia: lo grabaron cantando un tema asociado a Atlético Nacional. Polémica con Frank Fabra en Colombia: lo grabaron cantando un tema asociado a Atlético Nacional. Video X: @MiguelRPO_10 La furiosa reacción de los hinchas del DIM: piden a gritos que no se haga el pase Los simpatizantes del DIM explotaron al instante y comenzaron a exigir que la dirigencia dé marcha atrás con la operación. Incluso, algunos medios locales remarcaron que las imágenes habrían sido grabadas en diciembre, cuando todavía no existían gestiones formales por su llegada.