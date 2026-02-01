Frank Fabra tiene nuevo club: el bizarro anuncio con Riquelme y Marcelo de protagonistas

El nuevo equipo de Frank Fabra utilizó un viejo clip de Riquelme y Marcelo para preanunciar la llegada del lateral izquierdo.

Frank Fabra fue anunciado en su nuevo club con un viejo video de Riquelme y Marcelo.

Alguna vez, en aquel cercano y también lejano 2023, Juan Román Riquelme elogió a Frank Fabra al decir que era el "mejor lateral izquierdo del fútbol argentino" y equiparó su lugar en Boca con el de Marcelo en el Real Madrid. Pues bien, esta comparación no fue olvidada y fue utilizada para anunciar su fichaje en su nuevo club.

Tras 10 años en la Ribera, el defensor colombiano dejó de ser jugador xeneize en diciembre del 2025 y se despidió de la institución como agente libre. Con 34 años y luego de dos temporadas con muy pocos partidos jugados, sonó en algunos equipos de la Liga Profesional, como San Lorenzo. Sin embargo, continuará su carrera en su tierra natal.

Frank Fabra jugará en Independiente Medellín Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2018031320413180391?s=20&partner=&hide_thread=false Frank Fabra VUEVE a #DIM



El lateral retorna al club



hasta 30/6.



otra exclusiva que se confirma.



con @PSierraR pic.twitter.com/xcjbXOUJJa — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 1, 2026 El zaguero oriundo de Antioquia regresará al Deportivo Independiente Medellín, elenco en el que ya había jugado entre 2015 y 2016 antes de calzarse la camiseta azul y oro. Según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, firmará en primera instancia por apenas un semestre, hasta el 30 de junio de este 2026.

La primera etapa de Fabra en el Poderoso de la Montaña había sido muy buena y sus buenas actuaciones lo llevaron a la Selección de Colombia. Su regreso ilusiona a la institución paisa, la cual aún no anunció formalmente su fichaje, pero adelantó su llegada con un peculiar y un tanto bizarro posteo en redes sociales.

Riquelme y Marcelo "anunciaron" la llegada de Fabra al DIM Riquelme y Marcelo anunciaron la llegada de Fabra al DIM El mismo consiste en un viejo video del mencionado 2023 en el que Riquelme se encontró durante una práctica con Marcelo, por aquel entonces jugador de Fluminense. En aquella oportunidad, Román le señaló al colombiano y le dijo: "¿Lo viste a aquel? Juega como vos. Lo que vos eras para el Madrid, él lo es para nosotros". "Un fenómeno. Top, top, top...", le había respondido el brasileño.