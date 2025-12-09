La despedida íntima de Frank Fabra en Boca: lágrimas, abrazo final y cierre de ciclo tras una década

Una escena silenciosa, un abrazo final y la certeza de que ya no había vuelta atrás. Así terminó la historia de Frank Fabra en Boca después de casi diez años.

El lateral izquierdo colombiano tuvo este martes su último entrenamiento en Boca. Llegó en 2016 y se fue diez años después entre silencio, emociones y saludos. Foto: captura de video.

El final de un ciclo que había empezado hace mucho tiempo terminó de escribirse este martes en Ezeiza. Frank Fabra, después de casi diez años, tuvo su último entrenamiento en Boca y se despidió entre lágrimas, abrazos y un silencio que decía todavía más.

La escena quedó registrada en un video: el colombiano caminando hacia su auto negro, saludando a empleados del club y cerrando la puerta como quien entiende que una etapa llegó a su fin. A eso se sumó la foto que él mismo publicó en redes, con una vista del centro de entrenamiento, un corazón roto y un emoji llorando.

Fabra cerró su ciclo en Boca con un adiós silencioso y cargado de emoción

Dentro del plantel, su salida no sorprendió. La relación entre Fabra y Boca ya estaba desgastada desde hacía meses. El punto de quiebre fue la expulsión en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense. Desde entonces, nunca pudo recuperar terreno. En este 2025 apenas sumó cuatro partidos y quedó relegado definitivamente.

La despedida llegó ahora, con el aviso de licencia para el plantel hasta el 27 de diciembre. Fue el cierre formal de una etapa marcada por amores y odios: del lateral querido por su potencia ofensiva al jugador más cuestionado en el último tiempo. Una década intensa que terminó sin estridencias, solo con emoción.