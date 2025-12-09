Lionel Messi ganó el MVP de la MLS 2025 y logró un nuevo récord histórico: "Es algo muy especial"

El astro argentino se llevó el reconocimiento al jugador más valioso con un respaldo contundente: 70,43% de los votos del jurado compuesto por periodistas especializados, futbolistas y representantes de los distintos clubes de la MLS. Una cifra verdaderamente abismal a comparación de sus máximos competidores al premio (Anders Dreyer, Denis Bouanga, Evander y Sam Surridge), que quedaron muy por debajo en los porcentajes.

Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025 Y claro, los números lo explican todo: Messi terminó como máximo goleador de la fase regular con 29 gritos y 19 asistencias en 28 partidos, una marca que lo reafirma como la figura excluyente del certamen. Contando los playoffs, el dato es todavía más demoledor: 35 goles y 27 asistencias en 34 encuentros oficiales, es decir, 62 participaciones directas en goles.

La alegría de Lionel Messi tras ganar el MVP de la MLS por segundo año consecutivo "Muchas gracias por este premio, es algo muy especial por todo lo que vivimos. Fue un año largo, Hubo muchos partidos, muchos viajes, pero también un año histórico para el club por ser la primera vez que se consagra en la MLS", fueron las primeras palabras del 10 tras ser premiado.

"Es un club muy bueno, con pocos años de vida y poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial. Creo que la gente lo disfrutó muchísimo y estoy agradecido por ganar una vez más este premio y compartirlo con todos mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo", concluyó el 10, con una sonrisa de oreja a oreja.