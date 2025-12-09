A tachar nombres, Gallardo: los 3 refuerzos que descartó River por su alta cotización

El mercado todavía no arrancó oficialmente, pero a River ya se le cayeron algunos nombres que Marcelo Gallardo tenía como prioridad absoluta. Los detalles.

River ya empezó a cranear el 2026. Con el boleto a la Copa Sudamericana confirmado después de la derrota de Boca ante Racing, Marcelo Gallardo se metió de lleno en el armado del plantel y le pasó a la dirigencia una lista con varios apuntados. Sin embargo, como suele pasar en cada mercado, no todos los nombres tienen final feliz: tres de ellos ya quedaron en el camino por los precios imposibles que pidieron sus clubes.

Los tres refuerzos que se le cayeron a River por su alta cotización El primero en tacharse fue Kevin Amaro, el lateral derecho de 21 años que viene rompiéndola en Liverpool de Uruguay y que está en el radar de Marcelo Bielsa. Las charlas entre las partes eran encabezadas por Mariano Bernao, US$10.000.000 por el 70 por ciento”, una cifra que sentó al Millonario de un golpe.

Tras la salida de Milton Casco, el DT de River también pidió incorporar un lateral izquierdo. En ese contexto, volvió posar los ojos en Román Vega, el ex Argentinos que, en su momento, estuvo cerca de llegar a Núñez, hasta que apareció Zenit y puso nueve millones de euros por el 90% del pase. Ante el interés concreto de la Banda, desde Rusia ya avisaron que no lo largarán por un monto menor y tampoco hay posibilidades de que salga a préstamo.

román vega El futbolista pretendido por Gallardo estuvo a un paso de arribar a River a mitad de año. Instagram @romaanvega Por otro lado, el puesto que Gallardo considera prioritario reforzar es el de centrodelantero. La primera opción era Luciano Gondou, quien dejó buenas sensaciones en Sarmiento y Argentinos. Pero el panorama es idéntico al de Román Vega: Zenit lo compró por 12 millones de euros y ahora pide cerca de 14 para soltarlo, sin chance de préstamo. Con ese número, River dio un paso al costado y buscará por otro lado, aunque no hay otros candidatos firmes.

Luciano Gondou Plan B en marcha para el lateral izquierdo La Banda se movió rápido y ya inició gestiones por el plan B en el lateral izquierdo: Julio Soler, el capitán de la Selección argentina Sub 20 que juega en el Bournemouth de Inglaterra. La dirigencia ya formalizó una oferta a préstamo con opción de compra por el defensor surgido de Lanús y ahora espera una respuesta del equipo de la Premier League, aunque hay optimismo en que la operación llegue a buen puerto.