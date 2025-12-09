River avanzó en las negociaciones con un jugador que pidió Gallardo y llamaron a otro: ¿quiénes son?

River está muy cerca de abrochar a sus primeros dos refuerzos para la temporada 2026. ¿Quiénes son y qué falta para que lleguen?

El mercado de pases de River comenzó a tomar color. Tras un año fatídico y con la confirmación de que jugará la Copa Sudamericana en 2026, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo comenzó a negociar con algunos futbolistas que son de su gusto y le entregó a la dirigencia una lista con 6 nombres.

Por el momento, no se llegó a ningún acuerdo con algunos futbolistas jugador, pero en las últimas horas las negociaciones fueron avanzando con dos de ellos: Fausto Vera y Julio Soler, a tal punto que el mediocampista del Atlético Mineiro está a un paso de vestir la camiseta del cuadro de Núñez.

River avanzó en las negociaciones con Fausto Vera y Julio Soler Según informó TyC Sports, el ex Argentinos Juniors y Corinthians, quien perdió su lugar en el equipo brasileño, ya se despidió de sus compañeros de Atlético Mineiro y encaminó su llegada a Núñez. La idea de River es intentar un préstamo con opción de compra, pero en caso de que el Galo no acepte esa oferta, Stefano Di Carlo se plantea invertir aproximadamente alrededor de 4.000.000 USD por la totalidad de su pase.

Fausto Vera, ante River. Foto: @Atlético Fausto Vera está a un paso de ser nuevo jugador de River. Foto: @Atlético Por su parte, tras caerse el pase de Román Vega, Marcelo Gallardo insistió con fichar a Julio Soler. El lateral surgido en Lanús no tiene mucha protagonismo en el Bornemouth de la Premier League y ante ello, el Millonario envió una oferta de un préstamo con opción de compra.

Desde que se fue del Granate a comienzos de temporada, a cambio de 8 millones de euros, Soler fue titular en tres partidos: dos por FA Cup y el restante por la Copa de la Liga de Inglaterra. A su vez, en la Premier League nunca estuvo desde el arranque y solamente ingresó en cinco compromisos, para completar apenas 30' totales.