Los 6 jugadores por los que River ya negocia para sumar como refuerzos por pedido de Gallardo.

River comenzó a moverse en el mercado de pases de cara al 2026 donde tendrá un plantel completamente renovado por las salidas de algunos futbolistas, entre los que llaman la atención están algunos héroes de Madrid , y las llegadas de algunas refuerzos de jerarquía para pelear el torneo local y la Copa Sudamericana o Libertadores (tiene que esperar a que Boca salga campeón del Clausura).

De todas maneras, Marcelo Gallardo sabe que no podrá contar con un presupuesto infinito, pues Stefano Di Carlo le proporcionó 20 millones de dólares para gastar en fichajes, un número que podrá ser más o menos flexible solo por las vicisitudes del mercado, por refuerzos que valgan la pena y si hay ventas improvisadas.

Además de que tampoco tendrá mucho presupuesto para gastar, el Muñeco sabe que en la última reunión de CD, el presidente de River estableció topes salariales con fijos del 60% y un 40% atado a la productividad según variables de competencia . Ante ello, el DT sabe que deberá fichar a sus nuevos refuerzos a través de un préstamo con opción u obligación de compra por objetivos o bien mediante la compra de porcentajes de fichas.

En ese contexto, el Muñeco ya tiene una lista con cargos y nombres. Y por seis de ellos, el club ya tomó la iniciativa y empezó las conversaciones: Santiago Ascacíbar , Fausto Vera , Julio Soler, Gianluca Prestianni , Luciano Gondou y Kevin Amaro. Incluso, el pasado martes, hubo dos reuniones en las oficinas del Monumental por el mediocampista defensivo de Estudiantes y por el ex Atlético Mineiro y Corinthians, mientras que este miércoles habrá una por el lateral uruguayo de Liverpool de Uruguay.

En la zona del mediocampo, la dirigencia del Millonario tiene en carpeta a Ascacíbar y Fausto Vera , dos futbolistas de gran paso por el fútbol argentino y que desde River se muestran optimistas en poder ficharlos. Además de ellos dos, también hay otras dos opciones que son complicadas, pero que el sueño está ahí: Aníbal Moreno (Palmeiras) y Franco Ibarra (Rosario Central).

Ascacibar jugará un partido especial ante Boca por las semifinales de la Copa de la Liga. Foto: @santiascacibar97 Santiago Ascacíbar podría vestir la camiseta de River. Foto: @santiascacibar97

En cuanto al lateral derecho, las fichas están puestas en Kevin Amaro. Este miércoles está previsto una reunión en Montevideo donde la dirigencia del cuadro de Núñez se sentará a dialogar con la entidad que preside José Luis Palma, una persona que en River conocen bien, ya que fue socio del club en el pase de Nicolás de la Cruz y después por la operación frustrada de Luciano Rodríguez.

Por el lado del ataque, Marcelo Gallardo pidió exclusivamente traer a Luciano Gondou. El delantero con pasado en Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, disputó solamente 27’ en los últimos cinco partidos del Zenit por la liga rusa y el CARP inició averiguaciones para sacarlo a préstamo, algo que en principio no se ve tan viable por la inversión de 12 millones de dólares que hicieron por él.

Por otra parte, Napoleón pidió exclusivamente el fichaje de un volante creativo y con mucha gambeta. La primera opción que apareció fue el regreso del Diablito Echeverri, pero poco a poco se fue diluyendo debido a que el City Group quiere que siga jugando en Europa o en alguna de sus franquicias. Ante ello, la otra opción que apareció fue la de Gianluca Prestianni por quien ya se iniciaron conversaciones. Incluso, el propio futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de relanzar su carrera en el Millonario y es por esto que buscarán hacerle una oferta al Benfica por un préstamo (será algo difícil que lo acepten desde Portugal).

Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni, el pedido de Marcelo Gallardo para su nuevo River. EFE

Por último, el lateral izquierdo quedó casi vacío a excepción del Huevo Acuña y para reemplazar a Milton Casco, la dirigencia de River ya tiene el nombre elegido: Julio Soler. El futbolista de 20 años surgido en Lanús y que actualmente se destaca en el Bornemouth de la Premier League, es del gusto de Gallardo y ya se abrieron conversaciones para que relance su carrera en la Banda. Además de Soler, otras dos opciones que aparecieron para cubrir esa posición son Román Vega (Zenit) y Mateo Del Blanco (Union de Santa Fe).