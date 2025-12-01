El gigante sudamericano que está interesado en Enzo Pérez tras su salida de River

Luego de que River lo despidiera, Enzo Pérez apareció en el radar de otro grande del continente que ya lo había buscado hace dos años.

Tras el flojísimo 2025 que dejaron atrás, en River Plate ya están trabajando con miras al 2026 (en el que tienen altas chances de no jugar la Libertadores). Como parte de esta planificación, Marcelo Gallardo comenzó a hacer una importante limpieza de plantel, que incluye despedirse de varios de los héroes de Madrid, Enzo Pérez entre ellos.

Tras la eliminación ante Racing, lo que significó el final del año futbolístico de la Banda, se conoció la decisión del Muñeco de prescindir del volante central de 39 años, cuya salida se anunció oficialmente el pasado viernes. Con una edad bastante avanzada para un futbolista profesional, su futuro es una verdadera incógnita. Sin embargo, ya comienzan a resonar algunos posibles destinos.

Nacional de Montevideo está interesado en Enzo Pérez Nacional Montevideo Nacional de Montevideo, que acaba de consagrarse campeón uruguayo, quiere a Enzo Pérez. EFE Uno de ellos sería nada menos que Nacional de Uruguay que, según trascendió en las últimas horas, estaría interesado en incorporar al mediocampista oriundo de Maipú. El gigante charrúa y sudamericano está de festejo, puesto que acaba de consagrarse campeón de Primera División al vencer este domingo a Peñarol, su eterno rival, en la final.

No sería el primer mercado de pases en el que el 5 -ahora ex River- es pretendido por el 50 veces campeón uruguayo, 3 de América y 3 del mundo. Ya a fines del 2023, cuando se supo que dejaba Núñez bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, el Bolso lo buscó, aunque finalmente terminó recalando en Estudiantes de La Plata.