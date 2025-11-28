¿Primer refuerzo? Gallardo lo quiso, se fue a jugar a Europa y ahora River vuelve a la carga por él

River pretende reactivar las negociaciones por un futbolista que ya estuvo en el radar. El club buscaría un préstamo para sumarlo en 2026.

El futbolista pretendido por Gallardo estuvo a un paso de arribar a River a mitad de año.

Tras la dolorosa eliminación ante Racing y la despedida de varios referentes, el plantel de River Plate inició su período de vacaciones. Sin embargo, Marcelo Gallardo y la dirigencia encabezada por el nuevo presidente, Stefano di Carlo, ya trabajan en el armado del plantel para la temporada 2026.

En este contexto, el club volvería a activar las negociaciones por un futbolista que estuvo muy cerca de llegar a Núñez en el último mercado de pases.

Marcelo Gallardo no se rinde El nombre que vuelve a aparecer con fuerza es el de Román Vega, actualmente en el Zenit de San Petersburgo. Aunque el movimiento pueda parecer sorpresivo —el defensor llegó al fútbol ruso hace apenas cinco meses—, la intención del Millonario es presentar una propuesta inicial basada en un préstamo con opción u obligación de compra.

River ya había alcanzado un acuerdo personal con el lateral de 21 años a mitad de año, pero Argentinos Juniors terminó aceptando una oferta más alta del conjunto de San Petersburgo, lo que frustró su pase a Núñez.

román vega aaaj Vega estuvo cerca de llegar a River, pero Argentinos aceptó la oferta superior del Zenit. Instagram @romaanvega El Zenit adquirió el 90% de su ficha por cerca de nueve millones de dólares y no planea desprenderse de él sin recuperar la inversión. Si bien Vega es suplente y acumula siete partidos en 18 fechas de la Premier Liga rusa y siete de ocho presentaciones en la Copa de Rusia —competición de la que fueron eliminados recientemente por el Dinamo Moscú—, el club lo considera parte de su proyecto. Por esa razón, cualquier negociación será exigente.